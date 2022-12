¿Qué pasa si el Ejército ruso se queda sin munición para combatir en Ucrania?

La invasión rusa a Ucrania ya lleva diez meses y está provocando algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial: una escasez de municiones debido a las grandes cantidades de misiles, granadas y balas lanzadas por Rusia.

Y es que las tropas de Vladimir Putin se están quedando cortas de munición efectiva y actualmente dependen de existencias que tienen 40 años y que se estaban desperdiciando en almacenes desde el final de la Guerra Fría.

De hecho, esta antigua munición no está cumpliendo su cometido. También los sistemas rusos de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) podrían estar dependiendo de cohetes anticuados que no funcionan como deberían.

Un gran desabastecimiento de proyectiles y cohetes podría producirse ya el próximo mes de enero. Rusia dependió de la artillería de largo alcance durante la guerra, ya que ambos bandos se atacaban mutuamente con grandes cañones y lanzacohetes.

Es posible que las fuerzas de Putin no dispongan de la base industrial, los trabajadores y la experiencia para suministrar la cantidad necesaria de obuses y cohetes.

Depósitos de munición destruidos

Con la guerra de maniobras acorazada reducida debido a las inclemencias del tiempo durante los meses de invierno, Rusia tendrá que depender de la artillería para continuar combatiendo, lo que significa que deben llegar más proyectiles al frente.

No ha ayudado el hecho de que Ucrania haya atacado frecuentemente los depósitos de munición rusos con cohetes HIMARS, y las piezas de artillería ucranianas han degradado el suministro de proyectiles y cohetes de Rusia.

Funcionarios de la inteligencia estadounidenses advierten que Rusia se está quedando peligrosamente corta de este tipo de munición. La Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, aseguró recientemente en el Foro de Defensa Nacional Reagan en California que las tropas de Putin está gastando proyectiles a un “ritmo realmente extraordinario”. Puede que no tengan los medios para seguir el ritmo.

Rusia podría estar utilizando munición que se niega a disparar y queda atascada en el tubo del obús, o que dispara pero no alcanza el objetivo previsto o incluso no explota. Esto deja munición sin explotar en el campo de batalla y aumenta los problemas para la reconstrucción después de la guerra en Ucrania.

En busca de munición en Corea del Norte e Irán

Al parecer, el Kremlin negoció en septiembre con Corea del Norte el suministro de proyectiles para su ejército. Rusia está comprando “millones de proyectiles de artillería y cohetes” a Corea del Norte, según recoge Newsweek. Pero no está claro si los suministros de munición de Pyongyang están llegando al frente con la rapidez necesaria.

Haines explicó que Corea del Norte no está suministrando “mucho” en este momento. Irán también podría ser otro aliado de Rusia que podría enviar cartuchos de obús adicionales a Ucrania.

También Bielorrusia podría ser una fuente de munición para cañones de 152 mm y 122 mm. Pero es posible que el Kremlin sólo esté en los inicios de un acuerdo con Minsk, y que haya que esperar hasta febrero o marzo para que Bielorrusia pueda suministrar la munición.

Rusia también tendrá que aumentar la producción en sus fábricas nacionales de municiones. Contratar a más empleados para dotar de personal a las instalaciones puede resultar difícil, ya que muchos civiles han sido movilizados para servir en la guerra. Tendrían que trabajar en tres turnos las 24 horas del día, los siete días de la semana, para satisfacer la demanda.

Gran parte de los recientes combates se han consolidado en torno a Donetsk, y Rusia necesitará artillería para continuar durante el invierno. Moscú tendrá que asegurarse de que dispone de proyectiles y misiles eficaces para llevar a cabo contraofensivas en primavera, cuando los combates se produzcan de nuevo.

Rusia no maniobra sus fuerzas sin fuego de artillería, por lo que sus reservas de munición serán vigiladas de cerca por las agencias de inteligencia militares y civiles estadounidenses y aliadas. Hasta entonces, Rusia tendrá que soportar la escasez, y puede que los viejos proyectiles que está utilizando no funcionen como se supone que deberían, esto sólo ayudará a que las fuerzas ucranianas no sucumban al fuego ruso.