Tanques contra robots: Rusia despliega los “Marker”, drones terrestres con misiles antitanque para destruir los Leopard

Rusia ha reaccionado al envío de tanques pesados occidentales a Ucrania con el despliegue de drones terrestres denominamdos “Marker” que están equipados con misiles antitanques. El pasado 29 de enero, el ex viceprimer ministro ruso y jefe de Roscosmos -la Nasa rusa-, Dmitri Rogozine, anunció en su canal de Telegram la llegada en febrero a la región del Donbas de cuatro drones antitanque “Marker”, que empezarán a rodar en campos de entrenamiento y podrían después someterse a su “bautismo de fuego” en la línea del frente oriental. La envío de este equipamiento militar busca hacer frente a los tanques pesados occidentales que pronto se entregarán a Kyiv.

“Cuatro ‘Marker’ no tripulados han sido cargados para ser enviados al Donbas”, escribió en Telegram Dimitri Rogozine, un amigo íntimo de Vladímir Putin, al que en su día se creyó que había caído en desgracia, pero que ahora -según explica “Le Figaro”- dirige la organización los “Lobos del Zar”, un misterioso grupo de asesores militares que opera en Ucrania. Ya el 26 de enero, en una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti, Rogozin se había pronunciado sobre este futuro despliegue que permitiría a Rusia, según él, “destruir” los nuevos tanques occidentales.

“Los lobos del Zar”

El anuncio del líder de los “Lobos del Zar” se produjo un día después de que el canciller Olaf Scholz y el presidente estadounidense, Joe Biden, dieran luz verde a la entrega de carros de combate alemanes Leopard 2 y a los estadounidenses Abrams a Ucrania, una decisión que provocó la cólera del Kremlin que prometió que estos carros serían “quemados, como el resto”.

No obstante, el experto en sistemas de armas terrestres consultados por “Le Figaro”, Marc Chassillan, enfría las expectativas generadas por los asesores militares del presidente ruso sobre este nuevo aparato. Considera, de hecho, que la palabra robot es excesiva. “Se trata de modelos experimentales, la robótica militar terrestre, en Rusia como en otros lugares, aún no está preparada para entrar en combate de forma autónoma. De hecho, no tienen nada que ver con los robots. Son máquinas teledirigidas”, advierte en el periódico francés. Chassillan explica que los “drones aerotransportados y submarinos operan en entornos homogéneos como el aire y el agua, mientras que el entorno terrestre es demasiado complejo”.

El “Marker” es un vehículo blindado no tripulado de seis ruedas u orugas relativamente ligero -unas 3 toneladas frente a las más de 40 toneladas de un tanque pesado- equipado con ametralladoras, lanzagranadas y, sobre todo, misiles antitanque en su versión de combate. Este dron terrestre puede controlarse a distancia o de modo autónomo gracias al uso de inteligenia artificial. Así lo han anunciado la empresa Android Technology y la Fundación de Estudios Avanzados (el equivalente ruso de la DARPA estadounidense) quienes aseguran que han utilizado una tecnología de “red neuronal artificial”.

Chassillan, por su parte, matiza que a pesar del uso de la inteligencia artificial “sigues necesitando dos operadores, uno para la movilidad y otro para el sistema de armas. Los sensores y algoritmos que procesan la información recibida no permiten actualmente a los drones terrestres elegir su ruta e interpretar los obstáculos. Su autonomía de decisión simplemente no existe”. En su opinión estas máquinas no tripuladas están diseñadas principalmente para actuar como “centinelas”: “Si quieres proteger un sitio, se aprenderán la ruta de memoria. Pueden seguir sus propias pistas, pero eso es todo lo que saben hacer. De hecho, en este ejercicio se utilizó por primera vez el “Marker”, en 2021 en el cosmódromo ruso de Vostochny.

En consecuencia, los expertos como Marc Chassillan ven en el anuncio de los asesores del Kremlin más un anuncio de ciencia ficción dirigido a sostener la propaganda belicista rusa que una amenaza real para los carros de combate occidentales.