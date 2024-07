"El Brexit frenó la inversión, perjudicó a muchas empresas y alteró las cadenas de suministro globales"

- ¿Qué significará para Europa este cambio político en Reino Unido?

- Los laboristas han obtenido una victoria aplastante y Reino Unido se ha armado con el Gobierno más fuerte y estable de Occidente. Esto supondrá un gran cambio con respecto al caos y las travesuras que han definido la política de Reino Unido desde 2016. Pero, por muy fuerte que sea este Gobierno laborista, es probable que solo haga pequeños cambios en las relaciones con la UE. Los laboristas tienen solo unas pocas respuestas limitadas sobre qué hacer con el lastre que el Brexit causa a la economía. El Brexit ha frenado la inversión en Reino Unido, ha perjudicado a muchas pequeñas y medianas empresas que exportan y ha alterado las cadenas de suministro globales de las empresas más grandes. Los acuerdos comerciales que Reino Unido ha firmado con el resto del mundo hasta ahora no han aportado casi nada a la economía. De hecho, debido al aumento del proteccionismo en todo el mundo y a la perturbación que el Brexit ha causado en las cadenas de suministro globales entre Reino Unido y la UE, el lugar de la UE como socio comercial más importante de Reino Unido no ha disminuido. Eso ayuda a explicar por qué Reino Unido no se ha apartado de las normas y regulaciones de la UE, excepto en algunas áreas muy limitadas. En cambio, Reino Unido ha estado luchando por mantenerse al día con el ritmo de la legislación de la UE. Frente a esto, el Partido Laborista no ofrece mucho. Lo más importante que ofrece es una mayor confianza para ayudar a allanar el camino para mejorar las relaciones a largo plazo. La propia UE no se apresurará a abrazar más estrechamente a Londres hasta que vea si la actitud de Reino Unido hacia la UE ha cambiado permanentemente y la UE tiene otros asuntos más apremiantes en los que pensar. Eso no quiere decir que no habrá algunas mejoras. Habrá algunos avances inmediatos en áreas como medidas fitosanitarias, movilidad juvenil y un acuerdo de defensa y seguridad. Pero no pueden reparar el daño ni facilitar el crecimiento adicional que los laboristas esperan ver en la economía de Reino Unido. Eso requeriría que Reino Unido y la UE comenzaran a considerar el acceso al mercado único y a la unión aduanera, algo que el Partido Laborista no está dispuesto a contemplar. Con el tiempo, el margen de maniobra podría aumentar a medida que los votantes más veteranos del Brexit sean reemplazados por votantes más jóvenes que se inclinan por la permanencia.

- ¿Quién podría liderar a los «tories» ahora?

- Lo que ha sido notable en la campaña electoral general del Partido Conservador es que pocos parlamentarios y ministros conservadores prominentes han aparecido en debates y eventos de campaña nacionales. Han estado demasiado ocupados peleando para conservar sus asientos en el Parlamento.