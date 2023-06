Caso Madeleine McCann: La devastadora conclusión de los investigadores tras analizar las pruebas recogidas en Portugal

La investigación sobre desaparición de la niña británica Madeleine McCann parecía que había recibido un nuevo impulso tras la investigación solicitada por parte de las autoridades alemanas para que se montara un operativo en la presa del embalse de Barragem do Arade en Portugal. Era la primera investigación de este tipo en los últimos años y había levantado mucha expectación por lo que allí podía ocurrir.

Los fiscales alemanes tenían muy claro cual era su objetivo y analizaron una zona muy concreta del área de recreo del embalse. Sabían que Christian Brueckner, principal sospechoso del caso, pasaba allí largas temporadas con su autocaravana y que celebraba fiestas en las que trapicheaba con drogas. Un lugar que Brueckner, de 46 años, llamaba "mi pequeño paraíso".

Varios testimonios hicieron pensar a los investigadores que el alemán pudo ir al embalse después de secuestrar a la niña británica en mayo de 2007. De hecho, uno de los testimonios recogidos durante la investigación explicó que dos días después de la desaparición de "Maddie" vio cómo una mujer le entregaba una niña -de corta edad y de aspecto similar al de la menor británica- a un camionero. La escena se produjo a escasos 10 kilómetros de allí.

Portugal Germany Madeleine McCann ASSOCIATED PRESS AP

El extraño santuario del embalse de Arade

Además, recientemente se ha conocido que unos jubilados británicos se pusieron en contacto con los investigadores alemanes para relatar un extraño suceso que presenciaron en el embalse de Arade. Ralf y Ann son tienen una casa en una localidad cercana donde solían pasar algunos días de descanso. Y eso hicieron siete meses después de la desaparición de Madeleine. Un día se acercaron al embalse y vieron algo tan extraño como tenebroso. Había una especie de santuario dedicado a Madeleine McCann, creado con piedras de varios tamaños y con una foto de la niña británica.

Con estos testimonios y alguna pista que no ha trascendido, el pasado mes de mayo se reunieron los responsables del caso de Alemania, Portugal y Reino Unido en Arade y, durante tres días, estuvieron analizando la zona y recogiendo muestras de terreno. Los resultados fueron retirados en varias bolsas y trasladados a Alemania para su análisis. En la zona, dejaron varios pequeños agujeros, algunos rastrojos eliminados y algún análisis superficial del embalse, inusualmente vacío por la sequía existente en los últimos meses.

Tras dos semanas de análisis, los resultados han sido devastadores. La fiscalía alemana, dirigida por Hans Christian Wolters ha sufrido un "duro golpe" porque las pruebas no han servido para lograr ningún avance en la investigación.

Según una fuente relacionada con el caso consultada por el diario británico "The Mirror", "lamentablemente, parece cada vez más que la búsqueda del embalse no proporcionará ninguna respuesta ni nuevas pistas. Es demasiado fuerte decir que fue una pérdida de tiempo, pero los oficiales, naturalmente, están realmente decepcionados".

Imagen de la ficha policial de Brueckner cuando fue detenido en Italia por un delito de tráfico de drogas AP AP

Dónde está Christian Brueckner

Brueckner cumple actualmente una condena de siete años de cárcel por la violación en 2005 de una jubilada en la localidad portuguesa de Praia da Luz, pero ha negado cualquier implicación en la desaparición de Maddie. A pesar de ello, son muchos los testimonios e indicios que le relacionan estrechamente con el caso.

La confesión de Brueckner en un festival celebrado en España

De hecho, durante los días de la operación de Arade, se desveló una conversación que el acusado tuvo con su amigo Helge Busching. Según declaró Busching, que comenzó a colaborar con los investigadores en 2017, estuvo con Brueckner y con dos amigos más -Manfred Seyferth y Michael Tatschl- en un festival hippie en España y estuvieron hablando de Portugal.

En un momento de la conversación, Brueckner le preguntó si todavía iba a Portugal y le respondí: 'Ya no voy a Portugal porque hay demasiados problemas allí, hay demasiada policía por la niña desaparecida". "Es realmente extraño que desapareciera sin dejar rastro", respondió Busching, a lo que Brueckner respondió con un enigmático: "Sí, no gritó". Estas afirmaciones han sido negadas por el abogado del propio Brueckner, que insiste en que no se produjeron nunca.

Search for Madeleine McCann resumed at the Arade dam area in Portugal RICARDO NASCIMENTO EFE

El caso de Madeleine, resuelto al 90 por ciento

Lo cierto es que desde que Wolters dijera en 2020 que el principal sospechoso era Brueckner y que el caso estaba resuelto al 90 por ciento, no se han producido grandes avances. El fiscal alemán siempre ha llamado a la calma y ha pedido que les dejen trabajar para poder armar el puzle que permita sentar al sospechoso en el banquillo, pero el tiempo corre y Brueckner podría salir en libertad condicional el año que viene al haber cumplido las dos terceras partes de su condena.

También es cierto, que tiene varios juicios pendientes sobre abusos sexuales a menores y por exhibicionismo, pero si no se celebran pronto y terminan en condena, podría quedar en libertad.

Imagen de un hombre paseando junto al complejo turístico del que desapareció Madeleine Mccann en 2007 RAFAEL MARCHANTE Reuters

Cuándo desapareció Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció mientras dormía del apartamento alquilado por sus padres en Praia da Luz en mayo de 2007, pocos días antes de cumplir los cuatro años. Sus hermanos mellizos dormían en la habitación de al lado y no se percataron de nada. La puerta no fue forzada. Sus padres estaban cenando en el restaurante del complejo a escasos 50 metros del lugar de los hechos. Los McCann se turnaban para hacer guardia cada media hora. Sobre las 21 horas, Kate McCann descubrió que Madeleine no estaba en su cama. No había nada extraño. La ventana estaba entreabierta pero nada más. Una amiga de los McCann recuerda que ese día vio a un hombre que se alejaba del complejo cargando con un niño de corta edad pero no sospechó porque eran habitual ver cómo algunos padres tenían que llevar a sus hijos a su apartamento después de un largo día de playa y piscina. No le pudo identificar porque estaba lejos y en una zona de sombra.

A partir de ahí, se encadenó una instrucción nefasta, la imputación de los padres de Madeleine por parte de la policía portuguesa, se han realizado registros de varias viviendas, pozos, cientos de entrevistas, pistas falsas, la aparición de Julia Faustyna, la joven polaca que afirma que ella es Madeleine.... Han pasado 16 años y la resolución del caso de Maddie parece estar todavía muy lejos.