La empresa encargada de la manutención del funicular de Lisboa afirma que "cualquier conclusión en este punto de la investigación sería prematura"

La empresa MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, encargada del mantenimiento del funicular de Lisboa que sufrió un grave accidente el pasado miércoles con 16 fallecidos, ha emitido un comunicado a través de su abogado Ricardo Serrano Vieira afirmando que "cualquier conclusión en esta fase sería prematura". La compañía asegura que el Elevador da Glória fue objeto de una inspección la mañana del accidente y fue considerado "en condiciones adecuadas de funcionamiento" en ese momento.

En el comunicado enviado a la agencia Lusa, la empresa expresó sus "más sentidas condolencias" a las familias de las víctimas y aseguró colaborar con las autoridades "desde el primer momento" para determinar las causas del accidente. Esta declaración se produce después de que el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) publicara su informe preliminar confirmando que el plan de mantenimiento estaba al día.

Hallazgos técnicos del informe preliminar

El informe del GPIAAF reveló que el accidente ocurrió debido a la rotura de un cable en una zona "no accesible para inspección sin desmontaje" del vehículo, a pesar de que el cable roto "estaba dentro de su vida útil" con 263 días restantes hasta su sustitución programada. El documento también confirmó que el sistema de emergencia cortó la energía como estaba previsto, pero no fue suficiente para inmovilizar el vehículo.

La MNTC mantiene su posición de esperar a las conclusiones definitivas de la investigación mientras continúa colaborando con las autoridades portuguesas.