Un ministro de Meloni denuncia que ha recibido amenazas de muerte: "Deja de implementar la política del genocidio"

Roberto Calderoli, ministro de Asuntos Regionales de Italia, ha denunciado este lunes que ha recibido una carta con amenazas de muerte, que procedía un "grupo mafioso italiano". "Recibí una carta en la que me dicen textualmente: Si no dejas de implementar la política de genocidio contra el sur, te mataremos con las armas. Somos la mafia, no nos cuesta nada matarte", ha señalado el ministro a través de un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook.

El ministro de Giorgia Meloni ha explicado que "no tiene miedo" a las amenazas y que "seguirá adelante hasta lograr la autonomía regional". Además, ha anunciado que solo abandonará el cargo tras lograr "su objetivo".

Tras la subida al poder de Meloni como primera ministra italiana, Calderoli fue elegido como ministro de Asuntos Regionales. Cuenta con una amplia experiencia política, pues entre 1992 y 2000, ya había sido elegido diputado en la Cámara por la Lega y en 2002 se convirtió en coordinador de los secretariados nacionales de la Liga Norte y miembro con derecho a voto en el consejo federal del partido. De 2004 a 2006 fue Ministro de Reformas Institucionales en el segundo y tercer gobierno de Berlusconi. Asimismo, anteriormente había sido reelegido al Senado y nombrado vicepresidente, en 2006, y luego reelegido al Senado en 2008, 2013 y 2018, cuando fue reelegido vicepresidente.

Por su parte, la primera ministra del país, Giorgia Meloni, ha trasladado a Calderoli su "solidaridad" ante este "acto innoble que debe ser condenado con absoluta firmeza", tal y como recoge un mensaje de su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.