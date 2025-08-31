Un niño de 2 años se intoxica tras comerse una bolsa de cannabis en un parque de Marsella: lo encontraron inconsciente

Un momento de distracción bastó para desencadenar una emergencia médica en Marsella. Un niño de dos años fue hospitalizado tras ingerir accidentalmente una bolsa de cannabis mientras jugaba en el parque del barrio de La Cité de la Bricade, en el distrito 15 de la ciudad. El menor, que se había alejado brevemente de la supervisión de sus padres, encontró la sustancia en el suelo y la introdujo en su boca.

Alrededor de las 22:00 horas, los progenitores, alarmados por el estado de somnolencia y apatía del pequeño, alertaron a los servicios de emergencia. El niño fue trasladado de inmediato al hospital, donde se confirmó la intoxicación por cannabis. Aunque su estado fue estabilizado, el incidente ha generado preocupación por el creciente riesgo de exposición infantil a drogas en espacios públicos.

Riesgos médico

Investigaciones del Hospital Sant Joan de Déu advierten que la toxicidad del cannabis en niños está directamente relacionada con la concentración de tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo. En Francia, el contenido de THC en productos derivados del cannabis ha pasado de un 9,3% en 2004 a más del 20% en la última década, lo que incrementa notablemente los riesgos para los menores.

La absorción oral de cannabis en niños puede provocar síntomas como vómitos, palidez, sequedad bucal, alteraciones del comportamiento e incluso pérdida de conciencia. La Asociación Española de Pediatría alerta sobre las posibles secuelas neurológicas, que incluyen dificultades motrices y del habla, además de episodios de confusión o letargo.