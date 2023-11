Por qué Putin está "más vulnerable que nunca": "Se cree intocable, pero su poder en Rusia se podría acabar"

La ofensiva rusa continúa tras más de 600 días, y así, la guerra parece estancada en Ucrania. Pese a la contraofensiva ucraniana, las tropas de Moscú continúan bombardeando el territorio. Pero los ataques, aunque no cesan, parecen ser ineficaces para la victoria de Rusia. Y es que son varios los expertos que aseguran que Vladimir Putin, quien podría revalidar la presidencia el próximo año, está "más vulnerable que nunca".

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Rusia depende en gran medida de la tecnología occidental para desarrollar armas de alta precisión, pues sus drones y sistemas de armas confían en componentes importados de los regímenes de Irán y Corea del Norte. Sus máquinas de guerra representan una amenaza para la vida de los ucranianos, y se acerca la posibilidad de que Rusia consolide su objetivo de promover una era de total impunidad, permitiendo que los dictadores masacren a civiles y destruyan naciones a su antojo, tal y como explica The Guardian.

“Los estadounidenses necesitan ver un camino hacia la victoria, en el que se detenga a matones como Putin, se estabilice el mundo y se restablezca la justicia. Los estadounidenses no quieren que esto se prolongue: quieren acabar con decisión con la máquina de matar rusa: ‘Ya basta’.”, afirmó Barton, según The Guardian.

No obstante, el medio afirma que el evidente apoyo a Ucrania hace que se responsabilice a Putin de los crímenes atroces que tienen lugar en el país, así como una demostración de que Putin no está por encima de la ley.

Christopher Steele, ex espía de la inteligencia británica, sugirió hace unos meses que Occidente debe "prepararse para el peor escenario posible y podría haber derramamiento de sangre". "El final más probable es que se haga un movimiento violento para matar o derrocar a Putin en favor de otro oligarca del régimen, uno que se haya distanciado de la guerra y esté dispuesto a negociar para poner el fin de verdad a esta situación absurda contra Occidente". El ex espía añadió que Putin podría incluso decidir si dimitir en las próximas elecciones de marzo de 2024. Además, hay rumores sobre una posible enfermedad que podría estar atravesando el mandatario ruso.

Asimismo, el líder del Kremlin ha estado involucrado en una serie de acciones agresivas, desde la destrucción de ciudades chechenas en 2000 hasta la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania en 2014 y luego en 2022. Sin embargo, por primera vez, quedó demostrado que el ruso no es inmune a todo. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo una orden de arresto por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania. Eso le valió su negativa a viajar a Sudáfrica para participar de la cumbre de los BRICS.