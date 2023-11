Revelan la verdadera causa de la muerte de los jóvenes británicos fallecidos cuando iban de acampada

Reino Unido sigue conmocionado por la muerte de los cuatro jóvenes galeses que desaparecieron el pasado 21 de noviembre cuando iban de acampada a Snowdonia (Gales). Jevon Hirst, de 16 años, Harvey Owen, de 17, Hugo Morris, de 18 y Wilf Fitchett, de 17, fueron encontrados sin vida en el interior de un coche que se había salido de la carretera y había acabado en un río en una carretera de montaña. Por suerte, un amigo de Hugo, que tenía previsto ir con ellos, decidió cambiar de planes a última hora y se quedó en casa. Esa decisión, le salvó la vida aunque el impacto anímico de la noticia ha sido un gran impacto para él.

La misteriosa desaparición movilizó un amplio operativo con helicópteros de rescate de montaña, efectivos de policía y guardacostas. La mala fortuna hizo que los jóvenes se salieran de la carretera en una curva no demasiado complicada pero que ya había provocado varias muertes en los últimos años. El vehículo estaba cerca de la carretera pero sólo era visible desde un vehículo de gran altura.

La zona fue rastreada sin éxito, hasta que el conductor de un camión vio algo sospechoso y se confirmaron los peores presagios. Los cuatro jóvenes estaban dentro del vehículo, que había volcado y estaba boca abajo en un río de poca profundidad.

La principal incógnita para los investigadores es qué causó el accidente. Ese fin de semana había un fuerte temporal de viento y lluvia, que fue lo que provocó la salida de la vía. Tal y como ha confirmado Kate Robertson, forense principal del noroeste de Gales, el automóvil en el que viajaban "se salió de la carretera" en la A4085 en Llanfrothen y tras el accidente y ante la imposibilidad de salir del coche, murieron ahogados.

A pesar de conocerse las causas del fallecimiento, investigación policial continúa para tratar de esclarecer qué es lo que provocó la salida de la vía.

Y es que el caso supuso un duro golpe para la sociedad británica. Durante las primeras horas se tenían pocas pistas sobre ellos. Un mensaje en Twitter mostraba a uno de ellos guardando ua tienda de campaña en el coche en el que fueron encontrados. De camino, varios testigos afirmaron que el grupo iba muy contento a su excusión y que no pararon de reír mientras compraban suministros en una tienda de Harlech, lugar en el que hicieron un alto en el camino. Después, fueron grabados por una cámara de seguridad de camino a las montañas

La madre de Harvey, Crystal Owen, reveló a la BBC que la última vez que los jóvenes usaron sus teléfonos fue alrededor del mediodía del domingo y que pensó que su hijo estaba en casa del abuelo de un amigo. "Si hubiera sabido adónde iban no le habría dejado debido a las condiciones climáticas", dijo. De hecho, la lluvia y el fuerte viento dificultaron la operación de rescate. Las familias dieron la alarma el lunes por la mañana cuando los chavales no regresaron a sus domicilios de Shrewsbury, ciudad inglesa próxima a la frontera con Gales.

Trágicamente, el coche se salió de la A4085 en Garreg, cerca de Tremadog, el 21 de noviembre, un día después de que se denunciara su desaparición.

Tras conocerse la noticia. se sucedieron los homenajes con mensajes de recuerdo y una vigilia en Shrewsbury.

Crystal Owen describió a su hijo como "una persona única y especial que conmovió a mucha gente a lo largo de su vida". "Nunca hay un momento para perder a un hijo, pero en este caso es aún más desgarrador porque estaba prosperando en la vida y tenía todo por vivir", añadió.

"Me siento en una pesadilla de la que no puedo despertar por más que lo deseo", dijo destrozada Owen. "Solo quería decir que agradezco el apoyo de la gente, pero por muchos mensajes que me manden nada va a ayudarme a superar esto. Nada hará que esta pesadilla desaparezca", relató en Facebook.

Por su parte, la novia de Wilf, Maddi Corfield, le homenajeó en sus redes sociales: "Te amo tanto que te extrañaré siempre. Es el chico más dulce y cariñoso que he conocido. Espero que sepas cuánto te amo".

El primer ministro, Rishi Sunak , rindió homenaje a los jóvenes y el líder laborista, Keir Starmer , lamentó "lo difícil que es imaginar" lo que supone esta pérdida para las familias. “Estoy seguro de que hablo en nombre de todos en la Cámara al decir que nuestros corazones están con las familias y amigos de los cuatro jóvenes de Shrewsbury que trágicamente perdieron la vida esta semana", matizó.

Los cuatro jóvenes eran compañeros de colegio en el Shrewsbury Colleges Group, que emitió un comunicado lamentando la "conmovedora" noticia y agradeciendo a los servicios de emergencia y equipos de rescate de montaña, así como a los ciudadanos que participaron en la búsqueda.