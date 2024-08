La excongresista demócrata Tulsi Gabbard culmina su deriva política con su respaldo a la candidatura de Trump

La excongresista Tulsi Gabbard anunció ayer oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Donald Trump. Es la segunda figura procedente del Partido Demócrata que pasa a las filas del aspirante republicano en los últimos días, tras la retirada de la carrera a la Casa Blanca del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., quien llegó incluso a aparecer junto a Trump el pasado viernes en un mitin de campaña en Arizona.

El magnate sigue sumando apoyos entre los descontentos con el rumbo que han tomado los demócratas, pero también los pierde por la deriva que está experimentando su propio partido. En las últimas horas, más de 200 personalidades republicanas han decidido cerrar filas con la vicepresidenta Kamala Harris. Antiguos funcionarios de los presidentes George H.W. Bush y George W. Bush, y de los senadores John McCain y Mitt Romney –dos candidatos republicanos a la Casa Blanca que se toparon en el camino con Barack Obama– advirtieron a través de una carta pública que otra Administración de Trump pondría en peligro los cimientos de la democracia estadounidense.

Gabbard, por su parte, culmina así una mutación política que la ha llevado de ser vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata y erigirse como una de las principales figuras del ala izquierda del partido –apoyando la candidatura del senador Bernie Sanders en 2016– a suscribir los postulados ultraconservadores y reaccionarios del movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump.

La excongresista por Hawái –primera congresista hindú en la historia de Estados Unidos– llegó a postularse como candidata demócrata a la presidencia en las primarias de 2020 que ganó el presidente Joe Biden, pero abandonó la formación dos años después por sus discrepancias con lo que los conservadores denominan ideología «woke».

Antes, Gabbard defendía cuestiones como la sanidad pública, la matrícula universitaria gratuita y el control de armas. Desde entonces, ha ido adquiriendo protagonismo en los platós de Fox News y en los círculos mediáticos conservadores, combatiendo todo lo anterior y, además, diseminando «propaganda rusa», según denuncian sus críticos.

El movimiento, por tanto, no ha pillado por sorpresa a casi nadie. De hecho, en los últimos meses se venía rumoreando la posibilidad de que Trump la eligiera candidata a la vicepresidencia, aunque el magnate se decantó finalmente por la opción de J.D. Vance. «Si se me pidiera que sirviera de ese modo, me sentiría honrada de hacerlo», declaró Gabbard al respecto.

«En lugar de centrarse en ganarse el apoyo de los estadounidenses trabajadores, Trump está más obsesionado en ganarse el respaldo de extremistas como Gabbard y RFK Jr, que no harán más que lastrar el hundimiento de su campaña», respondió al anuncio el director de Respuesta Rápida demócrata, Alex Floyd.

La excongresista de 43 años fue recibida ayer por el expresidente en un mitin en Detroit, Míchigan, uno de los estados clave donde se decidirán las elecciones. Desde allí, Gabbard conmemoró a los trece militares estadounidenses muertos en el atentado suicida que tuvo lugar en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul hace tres años, durante la retirada de tropas de Afganistán, y aprovechó la ocasión para criticar a la Administración Biden por ese motivo. En su intervención, Gabbard dijo apelar a demócratas, republicanos e independientes por igual para que eligieran a Trump en las urnas en noviembre. Se trata, según explicó, de «salvar a nuestro país y servir a la gente».