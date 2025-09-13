La FAA exige a Boeing 3,1 millones de dólares en multas por problemas entre 2023 y 2024

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha comunicado una sanción de 3,1 millones de dólares contra Boeing por múltiples violaciones de seguridad, centradas principalmente en irregularidades en sus procesos de fabricación y control de calidad. El incidente principal involucra un panel desprendido de un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines, que se separó durante un vuelo sin causar lesiones graves entre los 171 pasajeros y seis tripulantes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) reveló tras una investigación que la denominada "explosión" del panel se originó por deficiencias en la fabricación, supervisión y procesos internos de Boeing, así como en las auditorías realizadas por la autoridad reguladora. Durante su pesquisa, la FAA documentó cientos de violaciones en el sistema de calidad, específicamente en la fábrica de 737 ubicada en Renton (Washington) y en la planta de su proveedor Spirit AeroSystems en Wichita (Kansas).

Entre las irregularidades más graves se identificó una presión indebida de un empleado de Boeing sobre un miembro de la unidad ODA, quien fue instado a certificar una aeronave 737 Max a pesar de no cumplir los estándares, todo por mantener el calendario de entregas.

Boeing, con sede en Arlington, Virginia, tiene 30 días para responder a la notificación. La compañía declaró que está revisando la propuesta de sanción y reafirmó su compromiso de implementar un plan de seguridad para reforzar la gestión y calidad en la producción de aeronaves.

Este caso se enmarca en una serie de problemas persistentes con la versión Max del 737, que desde los trágicos accidentes en Indonesia y Etiopía (2018 y 2019) —que causaron 346 víctimas— ha enfrentado fuertes controversias regulatorias. Recientemente, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo que permitió a Boeing evitar una acusación penal por presuntamente haber engañado a reguladores sobre el diseño original del modelo Max.