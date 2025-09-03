Acceso

La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de funicular en Lisboa

Lisbon (Portugal), 03/09/2025.- Rescuers and firefighters operate at the scene after the Gloria funicular cable railway derailed in Lisbon, Portugal, 03 September 2025. At least three people died in the derailment, with emergency services reporting that several were injured and others are still trapped at the scene. (Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
Estado en el que se quedó el funicular tras el accidenteMIGUEL A. LOPESAgencia EFE
La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara.

Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, donde precisó que "como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación".

Agregó que está llevando a cabo los procedimientos necesarios en el ámbito de sus competencias, "en concreto para efectos de preservación de las pruebas".

El accidente conmocionó este miércoles a la capital portuguesa. Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la céntrica zona, con numerosas ambulancias y camiones de bomberos.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

El funicular conecta la Praça dos Restauradores, donde se concentraron cientos de turistas y curiosos, y el mirador Jardim de São Pedro de Alcântara, en Barrio Alto. EFE

