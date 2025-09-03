Un suicida del Estado Islámico asesina a 13 personas en un mitin del Partido Nacional de Baluchistán

"Decenas de miembros de un partido nacionalista democrático murieron y resultaron heridos en un ataque suicida en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán", informa el Estado Islámico (Daesh, Isis) a través de su agencia Amaq.

"Un atacante suicida del Estado Islámico (perteneciente a la franquicia que opera en la zona, el ISPK) llegó a un evento político organizado por el Partido Nacional de Baluchistán en Quetta. Detonó su chaleco explosivo entre miembros del partido, matando a 13 miembros e hiriendo al menos a otros 50, incluidos dos dirigentes".

El atentado tuvo como objetivo --agrega-- un acto político al que asistieron cientos de miembros para conmemorar el "aniversario de la muerte del fundador del partido, "que promueve ideas nacionalistas y democráticas que chocan con el Islam".

Es decir, que los yihadistas aborrecen la democracia y sus principios, algo de lo que se debe tomar nota por todos aquellos que se niegan a adoptar las medidas necesarias para frenar el genocidio que estos sujetos cometen contra los cristianos en África. Tan peligrosos son para los creyentes como para los demócratas de toda la vida y no vale mirar para otro lado o ponerse de perfil.