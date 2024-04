¿Es el futuro bombardero furtivo chino H-20 una copia del estadounidense B-2 Spirit?

El futuro bombardero estratégico sigiloso Xian H-20 no supone un peligro para Estados Unidos. Así lo ha revelado un funcionario de inteligencia del Pentágono en declaraciones recogidas por The War Zone, según las cuales el caza chino "no es realmente" una preocupación para el ejército estadounidense. Pocos aviones hay más misteriosos que el H-20, que China anunció en 2016 y que está diseñando desde el año 2000. Está por ver si realmente supone un gran avance tecnológico con innovaciones propias o es más bien una copia en el diseño del bombardero estadounidense B-2 Spirit, como sugieren analistas militares.

Las imágenes extraoficiales de maquetas difundidas parecen indicar que el H-20 -diseñado por Xi'an Aircraft Industrial Corporation- está ensamblado como un aparato de ala voladora con una forma y un tamaño muy parecidos al bombardero estadounidense Northrop B-2 Spirit. También parece llevar dos estabilizadores de cola y está cubierto con un material absorbente de radar de color gris oscuro.

"El problema con el H-20 es que, cuando nos fijamos en el diseño del sistema, probablemente no sea tan bueno como las plataformas LO [bajamente observables] de Estados Unidos, en particular las más avanzadas que tenemos en camino", dijo el funcionario citado en primer lugar por el medio Breaking Defense-. "Se han topado con muchos desafíos de diseño de ingeniería, en términos de cómo hacer que la capacidad del sistema funcione de manera similar a, por ejemplo, un B-2 o un B-21", agregó el funcionario refiriéndose al bombardero furtivo de primera generación de la Fuerza Aérea de EEUU y el avión que ahora lo reemplazará.

El mes pasado un oficial militar chino dijo que sería presentado pronto, según informó el periódico estatal Hong Kong Commercial Daily. En julio de 2022, el periódico Global Times, cercano al Partido Comunista, reveló que la fuerza aérea del Ejército Popular de Liberación chino se estaba preparando para realizar una prueba de vuelo de un nuevo avión, que se suponía era el H-20.

Recientemente, el comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, Wei Wang, afirmó que el avión es una “generación totalmente nueva de aviones, es un avión transformador. China desarrolló hace años aviones de quinta generación, los Chengdu J-20, para competir con los Lockheed Martin F-35 norteamericanos,

Cómo puede ser el H-20

Extraoficialmente, el bombardero H-20 tiene una capacidad de carga útil de 45 toneladas y un alcance probable de 12.000 kilómetros. Supera así los 11.100 kilómetros del bombardero estadounidense B-2 Spirit pero queda por debajo de los 14.500 kilómetros del B-21 Raider. El H-20, dicen los analistas militares asiáticos, podrá llevar una gran variedad de armas, desde municiones convencionales a misiles nucleares, misiles de crucero y misiles hipersónicos.