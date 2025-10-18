“Vi a gente caer desde el tercer piso”: el desplome de un balcón sacudió a Cincinnati la noche del viernes

Los equipos de emergencia de Cincinnati, Ohio, en EE UU, respondieron el viernes por la noche al derrumbe de un balcón en un edificio de apartamentos ubicado en la cuadra 230 de la calle Stetson, una zona próxima a la Universidad de Cincinnati. En el momento del incidente, según los primeros informes, había hasta veinte personas sobre la estructura.

El balcón, situado a unos seis metros de altura en la tercera planta del inmueble, cedió de forma repentina, lo que llevó a las autoridades a declarar un incidente con múltiples víctimas. En total, diez personas resultaron heridas, cinco de ellas con lesiones graves y una en estado crítico, según recogió el medio local WLWT.

Un total de once unidades de transporte sanitario se desplazaron a la zona, coordinadas por los Servicios Capellanes de Policía y Bomberos del Área Metropolitana de Cincinnati. Los equipos atendieron a las víctimas en el lugar y las trasladaron a varios hospitales cercanos.

Una persona continúa en estado crítico mientras se investigan las causas

De acuerdo con los informes médicos, uno de los heridos permanece en estado muy grave, sometido a intervención quirúrgica. Varias grabaciones difundidas en redes sociales muestran el momento del colapso, ocurrido durante un evento, y la rápida reacción de transeúntes y residentes que acudieron a auxiliar a los afectados.

El reportero de WLWT Sean MacKinnon declaró haber visto a “varias personas siendo trasladadas en camillas desde el balcón” y añadió que las víctimas “tenían edad universitaria”. Las fotografías tomadas tras el accidente mostraban el balcón desplomado en el suelo, con parte de la estructura aún colgando del tercer piso.

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar los motivos del derrumbe y evaluar el estado de seguridad del edificio. Hasta última hora del viernes, el número total de víctimas seguía sin confirmarse oficialmente.