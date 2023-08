George Nyakpo: "El nuevo líder debe ser arrestado y ese líder resulto ser yo"

George Korbla (9 de abril, 1987), nació en la familia Nyakpo de Atikpui, Ghana, en una pequeña localidad fronteriza con Togo y muy próxima a la ciudad de Ho. Tras concluir sus estudios universitarios en Administración de Empresas en Desarrollo y Recursos Humanos y Organización en 2017, volcó sus esfuerzos en el movimiento por la independencia de Togolandia Occidental. Durante más de 10 años ha participado en las acciones que pretenden dar forma a una nación que estaría situada en el este de Ghana y que ha sido denegada desde el periodo de las independencias. George es hoy el líder del HSFG, partido político de referencia en la lucha por la independencia, pero la campaña de derribo organizada por el Gobierno de Ghana le ha obligado a huir de la justicia y buscar refugio en una ubicación desconocida. Nos habla desde su escondite sobre Togolandia Occidental y su significado.

¿Dónde te encuentras ahora mismo?

Estoy en una ciudad de la provincia de Ho (al este de Ghana). Pero no puedo salir de aquí. No he tenido que salir del país todavía pero no puedo quedarme en casa porque mi vida está amenazada por las fuerzas de seguridad de Ghana.

¿Por qué te ocultas de la justicia ghanesa?

Desde que las autoridades de Ghana comprendieron que yo había sido escogido como sustituto del fundador y líder del HSGF, las fuerzas de seguridad fueron enviadas para arrestarme de nuevo sin haber cometido ofensa. Pretenden mostrar un dibujo donde, tras la muerte de nuestro líder y fundador, hemos detenido la agitación por nuestra independencia y aquí no ocurre nada. Pero viendo que la campaña continúa, el nuevo líder debe ser arrestado y ese líder resulto ser yo. Comprendí que mi vida estaba en peligro porque escuché a algunos oficiales durante mi primera detención que comentaban cómo las autoridades pretenden eliminar la línea de frente del independentismo de Togolandia Occidental.

¿Qué principios defiendes?

Los Derechos Humanos de mi pueblo. Su derecho a la libre autodeterminación. El derecho de la tierra de Togolandia Occidental a tener una identidad nacional propia y que no puede relegarse a la no-existencia. Mi país necesita un Estado, de manera que podamos iniciar el curso de nuestro progreso económico y sociocultural. Han pasado más de seis décadas desde que un referéndum amañado se forzó sobre nosotros, y cualquiera que quiera recuperar este discurso se enfrenta a amenazas de las autoridades del Estado de Ghana. Yo me mantengo en su contra porque ser tratados como un estado vasallo en nuestra propia tierra es una afrenta a la dignidad humana.

¿Por qué te uniste a al movimiento independentista de Togolandia Occidental?

Yo llevaba escuchando sobre el HSGF desde 2005, pero no sería hasta 2013 que me registré como miembro completo. Decidí unirme al HSGF por su compromiso con una aproximación no violenta en lo que respecta a las injusticias perpetradas contra nosotros. Tras leer sobre la infame campaña del 6 de agosto, cuando Francia y Reino Unido invadieron nuestra nación, asesinando a muchos de nuestros padres sin que hubiesen cometido ningún mal. Como si no fuera suficiente que nuestros invasores hubieran dividido nuestra nación de norte a sur y que hubieran esclavizado a mucha de nuestra gente.

Así que me pongo de pie para defender y poner fin a esta injusticia, para que mi pueblo pueda recuperar su derecho a la autodeterminación y ser un país que tenga una propia administración que establezca medidas para mejorar las condiciones económicas del pueblo.

Háblame un poco más de la historia de vuestro movimiento.

Cuando la Liga de las Naciones previno a los agresores contra ceder a otras colonias cualquier parte de nuestra tierra bajo su control, Francia obedeció, y no integró la Togolandia francesa dentro de Dahomey (hoy Benín). Pero Reino Unido conspiró para fundir mi nación dentro de su colonia de Costa de Oro (actual Ghana). Pero lo peor fue el referéndum de 1956, que fue utilizado para insultar la inteligencia de mi pueblo. Un voto que sería en contra de la unión con Ghana se convirtió en uno a favor, se guardó así y fue enviado a Naciones Unidas. Y tampoco se tomaron las medidas necesarias para crear una unión propiamente dicha. Todo lo que recibimos fue una carta firmada por el Sr. Allan Noble, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Reino Unido, que decía que "...bajo la misma Ley, la unión del antiguo territorio en fideicomiso de Togolandia bajo administración británica con el estado independiente de Ghana tuvo efecto a partir de la misma fecha y hora". Esto es un insulto a nuestra nacionalidad como pueblo, porque la decisión de determinar el futuro de una Nación no puede reducirse a semejante nivel de decisión política. No somos inmigrantes traídos para unirse a otra nación.

Estábamos en nuestra propia tierra y Gran Bretaña, según el acuerdo de administración fiduciaria, debía nutrir nuestro Territorio para que se convirtiera en una nación completa en lugar de empujarnos a algo como esto.

En nuestro caso, Gran Bretaña no siguió ninguna de las decisiones establecidas en el acuerdo de administración fiduciaria. Por ejemplo, no teníamos nuestra propia legislatura, ningún órgano ejecutivo ni primer ministro como fue el caso de la Togolandia francesa (actual Togo) y Costa de Oro, por lo que Gran Bretaña nos arrojó astutamente a los brazos de Costa de Oro.

¿Por qué crees tan necesaria la independencia? A fin de cuentas, Ghana es uno de los países mejor situados en materia económica de la región.

Creo que la independencia debería suceder para permitir que los ciudadanos determinen su propio destino político y económico. También pondrá fin a la alienación constante de la ciudadanía por parte de ciertos elementos en Ghana que no se detendrán ante nada para seguir refiriéndose a nosotros como no-ghaneses. La independencia tiene que darse porque es un Derecho Humano de mi pueblo.

También debería suceder porque el sistema de administración fiduciaria no señalaba que nuestra nación debía integrarse en Costa de Oro para formar una nación. La independencia debe pasar por dar sentido a nuestra existencia como pueblo.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para el independentismo de Togolandia Occidental?

Los principios del HSGF son suficientes para que alcancemos nuestra meta. Por ahora, estamos recurriendo a la corte para que intervenga y haga efectivos los diversos recursos que buscamos contra la ocupación de nuestra nación por parte de Ghana, aún no hemos agotado las vías legales. Confiamos en que el tribunal dictará un fallo imparcial. Actualmente estamos invocando los poderes del tribunal de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). El caso se registró oficialmente el 18 de abril de 2023 y Ghana debía comparecer en un plazo de 30 días. Este período ha transcurrido, pero aún no hemos recibido una respuesta de la Corte.

Si no obtenemos la justicia que buscamos del Tribunal de la CEDEAO, continuaremos agotando todas las reglas y mecanismos establecidos democráticamente y tenemos la esperanza de que el sistema pueda defender la justicia, al observar la abrumadora evidencia que proporcionamos y que todavía estamos dispuestos a presentar. Aparte de esto, estamos haciendo nuestros propios preparativos para funcionar como país y esperamos que Ghana conozca las implicaciones y las consecuencias.

Hace poco que ingresaste en prisión de forma temporal. ¿Cómo fuiste tratado?

De hecho, me llevaron ante dos tribunales, el tribunal de Accra Kaneshi y, al mismo tiempo, al tribunal de circuito de Ho, por lo que tuve que trasladarme continuamente al tribunal de Accra y al tribunal de Ho.

No diré que recibí un buen trato, especialmente en la detención en Ho. El ambiente era tan malo, nuestra celda y el baño estaban en el mismo lugar y cuando alguien atendía la llamada de la naturaleza, los demás comían y se miraban al mismo tiempo. No había agua disponible en las celdas. Un lugar que no puede guardar a más de 4 personas estaba ocupado por más de 20, a veces se traían a más de 50 personas y dormir se convertía en un problema.

No diré que fui torturado físicamente durante los períodos de detención. Pero el día en que me arrestaron fue la única vez que fui sometido a una serie de golpes por parte de un grupo fuertemente armado de las fuerzas de seguridad. Durante uno de los días de juicio en Ho, me llevaron de Accra a Ho, y en el camino me hicieron dormir solo en una celda de la policía en las afueras de Ho, hasta que me llevaron a la jefatura de policía en Ho, en donde fui llevado a la corte y más tarde, ese mismo día, habiéndome sido negada la libertad bajo fianza, fui llevado a la celda de la sede regional de Ho. Pasé 5 días en esa celda antes de que me llevaran de regreso a la celda de Accra BNI. En Accra, la celda donde me encerraron podría describirse como mejor que la de Ho. No había mucha gente durante mi tiempo en el BNI, pero los que conocí me dijeron que solían venir tantas personas que a veces hacían que el lugar estuviera abarrotado. Después de 5 meses bajo la custodia de BNI, fui dado de alta y entregado a Ho para mi posterior enjuiciamiento. Me llevaron de vuelta a la misma celda donde estuve en Ho, me retuvieron un mes más y luego me sacaron bajo fianza. En total pasé 6 meses detenido. Y fue durante mi detención que nuestro difunto líder, el Sr. Charles Kwame Kudjordji, de 88 años, fue arrestado por cuarta vez y luego murió mientras el caso aún estaba en curso.

Ese fue el día más triste de mi vida.

¿Crees que las nuevas generaciones tomarán el relevo cuando llegue el momento?

Sí, por supuesto, creo que los más jóvenes nos sucederán en el llamado a la condición de Estado de Togolandia Occidental si nosotros no somos capaces de lograr que suceda, así como nosotros tomamos el relevo de nuestros antepasados. Lo que temo es que no adopten este mismo proceso pacífico porque pueden estar agotados y al enterarse de que hemos utilizado todos los medios legales y pacíficos pero no pudimos lograr los resultados. Pueden ser más radicales que nosotros. Esto es algo que personalmente creo que los garantes de deberes deben prever y aprovechar así la paz de hoy para hacer lo correcto. Hemos sufrido en esta situación por más de seis décadas y no podemos continuar en este camino.

La razón por la que debemos continuar hasta que la nación sea restaurada es por el bien de nuestro propio progreso. Como pueblo, sólo podemos progresar si tenemos nuestra propia identidad y no nos dicen constantemente que no somos ghaneses. Dado que hay muchos que están listos y no se detendrán ante nada para vernos como no nativos, es imperativo para nosotros y también para los garantes de deberes asegurarnos de que también tengamos nuestra nación.