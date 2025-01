Google confirma que cambiará el nombre del golfo de México en su servicio de mapas: así quedará

Google ha anunciado que cambiará el nombre del Golfo de México en su servicio de mapas. El gigante tecnológico ha cedido a la orden ejecutiva de Donald Trump, e incluirá el término de Golfo de América para referirse a la cuenca oceánica.

"Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una larga práctica de aplicar cambios de nombres cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales", explica Google a través de una de sus cuentas de 'X'. Un cambio que si bien aún no tiene una fecha fija, precisan que se llevará a cabo cuando esta denominación aparezca actualizada en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Como continúan indicando: "Cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Maps ven el nombre oficial local. En el resto del mundo, todos ven ambos nombres". De esta forma, una vez se aplique, los usuarios que usen Google Maps desde Estados Unidos verán como la zona ha pasado a llamarse Golfo de América, mientras que aquellos que lo hagan desde México, visualizarán su nombre original, Golfo de México. Lo mismo sucederá con el pico de Alaska Denali, que pasará a ser Monte McKinley.

Una denominación internacional

Donald Trump ha conseguido su objetivo, al menos de forma parcial. Fue a principios de enero, poco antes de tomar posesión del cargo, cuando el magnate anunció su intención de cambiar el nombre de esta extensión de agua, que salpica las costas de varios estados de Estados Unidos y México. Una idea que reiteró durante su discurso presidencial, y que finalmente llevó a la práctica tras la firma de una orden ejecutiva el pasado 20 de enero. La norma indicaba que el nuevo nombre es: "en reconocimiento de este floreciente recurso económico y su importancia crítica para la economía de nuestra ración".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mostrado en numerosas ocasiones su rechazo a esta modificación. Durante una conferencia precisó que golfo de México es "el nombre internacional, y por eso digo que hay que remitirnos a los decretos, porque el decreto que hace el presidente Trump es para nombrarle a su plataforma continental de Estados Unidos que él pide que se llame Golfo de América, no a todo el golfo, entonces hay que poner todo en su justo término".

Otro de los países que se ha pronunciado sobre la decisión de Donald Trump ha sido Gran Bretaña. Una fuente del gobierno confirmó al diario 'The Telegraph' que la nueva comunicación no se aplicará a los productos británicos, ya que el nombre "no puede ser cambiado universalmente por un único país". Está por verse si otros servicios de mapas como Apple Maps seguirán los pasos de Google.