Un hombre ahoga a su suegro porque estaba "cansado de mantenerlo": tenía 94 años

La comunidad de Santa Rosa, California, EE UU, ha quedado profundamente conmocionada por un caso que inicialmente parecía una muerte natural, pero que se ha transformado en una investigación criminal de alto impacto tras el descubrimiento de un video revelador. El fallecimiento de Sy Van Nguyen, un hombre de 94 años, ha tomado un giro inesperado cuando su propio hijo he empezado a revisar las grabaciones de seguridad de su vivienda, descubriendo detalles escalofriantes que condujeron a la detención de su yerno, Khanh Trong Tran.

El cuerpo de Van Nguyen fue encontrado en su mansión ubicada en un viñedo de una zona elevada de la ciudad el 11 de agosto. Originalmente, los servicios de emergencia habían declarado su muerte como natural, sin evidenciar signos de trauma o violencia que sugirieran un homicidio. Sin embargo, el 15 de agosto, las autoridades han descubierto un video que transformaría radicalmente la investigación. Las imágenes, capturadas por las cámaras de seguridad de la habitación, mostraban a Tran utilizando una bolsa de plástico y una almohada en un intento deliberado de asfixiar a su suegro.

Tran ha sido consciente de las cámaras

El sargento Juan Valencia, de la Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma, calificó el acto como un "asesinato frío y malicioso", destacando que el sospechoso era consciente de la presencia de las cámaras durante el crimen, pues de acuerdo con sus declaraciones habría manifestado estar "cansado de mantener a su suegro, quien tenía 94 años". Tran, de 71 años, residía en el mismo terreno y se encargaba del cuidado de Van Nguyen.

La comunidad local ha manifestado su perplejidad frente al suceso. Rod Burglund, un vecino conocido y cercano a la familia, ha expresado su incredulidad al enterarse de que Tran, a quien consideraba una persona amable y reservada, pudiera ser responsable de un crimen tan atroz.

Las autoridades de San Francisco han respondido rápidamente tras recibir las nuevas evidencias. El 16 de agosto, Tran ha sido arrestado y se le ha denegado la posibilidad de fianza mientras se prepara su acusación formal por homicidio, cuya primera comparecencia judicial está programada para el 15 de septiembre, donde deberá declarar su culpabilidad o inocencia ante el tribunal.