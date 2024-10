Los hutíes presumen de haber rastreado el avión de Netanyahu y haber disparado un misil para derribarlo

El portavoz de los terroristas hutíes, Nasruddin Amer, dijo en la cadena Al-Jazeera (Qatar) que habían rastreado el avión del primer ministro israelí Netanyahu y habían disparado un misil contra el aeropuerto Ben Gurion cuando aterrizba. Agregó que que Israel y Estados Unidos son muy poderosos, pero no temen sus represalias porque desean convertirse en mártires.

"Nuestros ataques no tienen límite. Lanzamos un misil contra el aeropuerto Ben Gurion cuando Netanyahu estaba allí. Lo hicimos a propósito. Rastreamos su avión hasta que llegó al aeropuerto. Atacamos el aeropuerto para enviarle el mensaje de que luchamos sin límites. No somos el tipo de personas que toman esas cosas en consideración. No dudaremos en usar cualquier tipo de fuerza y, por lo tanto, no tenemos miedo de ser atacados."Sabemos que los israelíes y los estadounidenses tienen poder y que pueden hacer más de lo que han hecho hasta ahora. Es posible, pero nunca nos rendiremos, hagan lo que hagan. Incluso si arrojaran todas sus armas sobre nosotros, no nos rendiremos, porque esto tiene que ver con nuestros principios religiosos, que no se ven afectados por el número de víctimas o el miedo a las represalias. Este es un objetivo deseado: convertirnos en mártires por la causa de Alá, si nos matan, aseguró.

Los hutíes se han convertido en objetivos de las Fuerzas Armadas de Israel que en los últimos días han atacado objetivos operativos en Yemen.