El hundimiento de una reliquia naval obliga a EE UU y Filipinas a suspender maniobras: "No pudo soportar"

Estados Unidos y Filipinas se han visto obligados a cancelar uno de los ejercicios previstos en el marco de las maniobras militares conjuntas Balikatan, después de que una embarcación de la Armada filipina, construida durante la Segunda Guerra Mundial, se hundiera accidentalmente el pasado lunes.

La nave siniestrada es el BRP Miguel Malvar, y según informaron altos funcionarios militares de ambos países, el incidente ocurrió mientras el buque era remolcado en aguas del mar de China Meridional. Allí estaba previsto que se utilizara como objetivo en un ejercicio de combate, tras haber sido dado de baja por la Armada filipina en 2021. Tal como recoge la cadena estadounidense NBC News, el barco fue originalmente construido como patrullero para la Armada de Estados Unidos en la década de 1940, posteriormente transferido a Vietnam y, finalmente, adquirido por las Fuerzas Armadas de Filipinas.

De acuerdo con el ejército filipino, el Miguel Malvar comenzó a escorarse y acabó hundiéndose a unos 55 kilómetros de la provincia de Zambales. Afortunadamente, en el momento del accidente no había ninguna persona a bordo. En relación con las causas del hundimiento, el teniente coronel filipino John Paul Salgado declaró a The Associated Press que se trataba de "un barco ruinoso de 80 años que no pudo soportar el mar embravecido".

Si bien el hundimiento controlado del buque filipino se perfilaba como uno de los momentos culminantes de los ejercicios iniciados el pasado 21 de abril, finalmente fue cancelado y sustituido por otras maniobras de fuego real, que se llevaron a cabo igualmente durante la jornada del lunes.

Las maniobras finalizarán el próximo 9 de mayo

Balikatan es el nombre con el que se designan las maniobras militares que anualmente realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas. Esta edición tiene previsto concluir el próximo 9 de mayo y cuenta con la participación de cerca de 14.000 soldados desplegados en distintas localizaciones del archipiélago asiático, en una región caracterizada por las crecientes tensiones geopolíticas con China.

Según recoge la agencia EFE, a los ejercicios también se han sumado efectivos militares australianos, así como observadores internacionales procedentes de 16 países, entre los que se encuentran Francia, República Checa, India y Malasia. Las maniobras realizadas, entre las que figuraba el ejercicio con el Miguel Malvar, forman parte de un conjunto de operaciones centradas en la defensa tanto marítima como aérea, llevadas a cabo en áreas sensibles de la región, como las aguas del mar de China Meridional y las proximidades de Taiwán.