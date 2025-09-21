Influencers obsesionados con la fama alquilan supercoches de 500.000 euros que no pueden conducir

En el competitivo ecosistema de las redes sociales, los supercoches han dejado de ser símbolos de velocidad y rendimiento para convertirse en escenarios móviles de contenido viral. Empresas como Starr Luxury Cars, especializada en el alquiler de vehículos de alta gama, han detectado una tendencia creciente: influencers y aspirantes a celebridades alquilan coches valorados en más de 500.000 euros, sin tener carné de conducir ni intención de manejarlos.

El objetivo no es disfrutar de la conducción, sino proyectar una imagen de éxito y lujo. Los clientes solicitan servicios específicos como aparcar frente a hoteles exclusivos, simular llegadas triunfales o preparar escenografías para sesiones fotográficas. En muchos casos, el coche ni siquiera se mueve: permanece estacionado mientras cámaras y drones capturan el momento perfecto para TikTok o Instagram.

Según representantes del sector, esta transformación ha traído consigo problemas logísticos y legales. Algunos vehículos han sufrido daños por mal uso, otros han sido involucrados en infracciones de tráfico, y en ciertos casos, los conductores designados por los influencers no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad.