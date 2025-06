Irán se abre a limitar el enriquecimiento de uranio en busca de una tregua diplomática

Aunque el Gobierno de Benjamin Netanyahu se admite lejos de haber cumplido sus objetivos en Irán -ayer sus mandos militares pedían a su población que se preparara para una campaña “prolongada” y el primer ministro advirtió de que destruirán el programa nuclear iraní con o sin Estados Unidos-, las autoridades de la República Islámica se afanan en las últimas horas por lograr una tregua que permita la supervivencia del régimen nacido en 1979.

Después de la peor semana para la teocracia islámica desde su fundación -en apenas dos días Israel liquidó a la cúpula militar y científica del régimen- y horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara que se da un plazo de dos semanas para decidir la participación de sus tropas en la ofensiva del lado de Israel, la Unión Europea entró ayer en escena para tratar de forzar al régimen a aceptar limitaciones en su programa nuclear y evitar una escalada aún mayor. Aunque los mandos militares israelíes aseguraron haber destruido baterías de misiles tierra-aire en el suroeste de Irán, el nivel de la ofensiva de las FDI contra infraestructura nuclear y bélica del régimen fue mucho menor que en jornadas anteriores. Con todo, por la tarde de ayer las fuerzas iraníes volvían a lanzar misiles contra las ciudades israelíes de Haifa y Beerseba.

Pese a que oficialmente Teherán no ha matizado en público el tono irredento de toda la semana, oficiales del régimen se abrían ayer a discutir límites en el enriquecimiento de uranio -aunque no a renunciar al mismo-, según publicaban ayer agencias estadounidenses. Horas antes del encuentro celebrado ayer en Suiza con representantes de la UE y la propia diplomacia comunitaria, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, aseguraba en declaraciones a la cadena pública IRIB que “mientras la agresión del régimen sionista continúe, no queremos negociar con nadie”.

“Estados Unidos ha enviado en repetidas ocasiones mensajes serios sobre negociaciones. No tenemos nada que decir a Estados Unidos, ya que es socio de estos crímenes (por parte de Israel) (…) Quieren decir 'negociemos' sin decirlo", zanjaba el jefe de la diplomacia iraní. Iniciada el pasado día 13, la ofensiva israelí comenzó en medio de un cierto clima de enfriamiento en las conversaciones nucleares -la sexta ronda estaba prevista para el domingo pasado en Omán- entre la Administración Trump y el régimen de los mulás.

Desde Ginebra, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, pedía a Teherán que renuncie a su programa nuclear y de misiles para evitar la guerra total. Por medio de su presidente Emmanuel Macron, Francia, también presente en Ginebra, alertaba del “riesgo que representa un Irán con armas nucleares” y ofrecía al régimen “una solución diplomática” a la escalada. Mientras el jefe de la diplomacia iraní se reunía en Suiza con varios homólogos europeos, la Administración Trump anunciaba nuevas sanciones contra redes vinculadas a la industria de la defensa iraní y contra la milicia yemení apoyada por Teherán, los hutíes.

Guerra Israel-Irán 20 junio LR LA RAZÓN

Por otra parte, en medio de un clima de miedo generalizado en Teherán y el resto del país, un temor no solo vinculado a los bombardeos israelíes y a la posibilidad de una intervención estadounidense, sino a un recrudecimiento doméstico del régimen contra la disidencia, miles de iraníes se echaban ayer a las calles de las grandes ciudades en expresión de apoyo a las autoridades. La marcha celebrada en la capital transcurrió entre la universidad y la torre de Azadi, en el oeste de la ciudad, entre gritos de “muerte al régimen sionista y a la arrogancia americana”. Tras movilizar a los suyos, el régimen teme que la escalada movilice a la creciente oposición interna.

En este sentido, para el analista hispano-iraní Daniel Bashandeh, “a diferencia de Hezbola o Hamás, Israel ha atacado a un Estado como Irán con capacidad de reacción y acción diplomática. Sin embargo la confrontación seguirá ya que Israel todavía no ha cumplido sus objetivos. Las conversaciones entre Europa y EEUU con Irán son una tregua”. “Probablemente la República Islámica cierre filas internas para mantener el control y transmitir fuerza al exterior y a la población”, concluye a LA RAZÓN el especialista en temas iraníes.

Entretanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió ayer a las autoridades iraníes que permitan una inspección completa de su programa nuclear con vistas a superar el “vacío de confianza” existente entre la ONU y el régimen días después de la emisión del informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) crítico con Teherán. Horas antes, tras la conversación telefónica mantenida entre los presidentes Putin y Xi Jinping Rusia y China condenaban la ofensiva israelí y pedían el fin de la misma.