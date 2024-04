"Irán desconoce hasta qué punto Israel y EE UU pueden dañar su programa nuclear, y tampoco quiere descubrirlo por las malas"

- Netanyahu puso el programa nuclear iraní en su punto de mira. ¿Hay temor en el régimen de Jamenei a nuevas represalias de Israel?

- Por supuesto, Irán no tiene claro hasta qué punto Israel y Estados Unidos pueden dañar su programa nuclear, y tampoco quieren descubrirlo por las malas. El otro aspecto que les preocupa es qué medida política pueda adoptar la Administración Biden que pueda perjudicar gravemente los intereses del régimen de Jamenei. Creo que ver a Estados Unidos deteniendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al condenar el ataque de Israel al consulado iraní en Damasco y ahora condenando el ataque preanunciado de Irán les hace pensar a los iraníes que EE UU no va a "jugar limpio" ni respetará las normas de enfrentamiento, lo que hace mucho más difícil predecir nuevas decisiones de Tel Aviv y Washington. Un ejemplo de comparación podría ser cómo los iraníes se apresuraron a hacer retroceder a la milicia iraquí que mató a tres militares estadounidenses en Jordania.

- ¿Qué nuevos escenarios se pueden abrir? ¿Teherán busca una guerra total?

- Probablemente algún ataque cualitativo cibernético o un ataque sigiloso a una central nuclear, pero sin víctimas humanas. Eso, a su vez, reorganizará las normas de confrontación, tal vez Irán golpee directamente el transporte marítimo con destino a Israel o algo parecido, pero creo que Teherán seguirá resistiéndose a una guerra total.

- ¿Por qué Estados Unidos, el aliado tradicional de Israel, desempeña un papel tan tenso e importante en esta escalada de tensión?

- Podría decirse que EE UU es la única potencia que puede influir en las decisiones de Israel y el que tiene capacidad para plantear una amenaza creíble al cambio de régimen iraní o, por otra parte, darle a Jamenei un golpe tan duro del que no pueda sobreponerse.

- ¿El ataque de Irán contra Israel podríamos calificarlo como un fracaso militar o más bien como un éxito estratégico?

- Depende de si evaluamos lo que realmente sucedió frente a lo que los gobiernos han permitido que informen los medios. A primera vista, el hecho de que el 99% de los drones y misiles fueran interceptados supondría un fracaso si la intención de Teherán fuera en realidad destruir 100 objetivos. Pero si el objetivo de Irán era saturar el ataque para permitir alcanzar 3 o 4 objetivos clave, entonces utilizaron sus drones de manera efectiva. Además, en la medida en que los sistemas de defensa israelíes (y los de sus aliados) sean estáticos, el enjambre de drones y misiles expuso todo el alcance de ese sistema de defensa, lo que permite a Irán preparar mejor su próximo ataque. y finalmente, si el objetivo de Jamenei era aterrorizar a los civiles israelíes, claramente lo lograron. Ver el cielo israelí iluminado por el lanzamiento de misiles hace que la amenaza existencial sea muy real para el ciudadano israelí. Evidentemente, el 99% fue interceptado, pero eso no tranquiliza al 1% que recibió el resto. Es la imprevisibilidad y la incapacidad de Israel para garantizar la seguridad lo que Irán está degradando efectivamente.

- ¿Esta nueva crisis podría pasarle factura a Netanyahu? Su mandato está marcado por su controvertida reforma judicial, el ataque de Hamás del 7 de octubre y la propia guerra en Gaza.

- Debería, pero Netanyahu ha demostrado una extraordinaria capacidad para maniobrar la política interna israelí. Quiero decir, los tres cargos de corrupción han estado sobre su cabeza durante más de 4 años, han pasado 6 meses desde el día más desastroso para los israelíes desde el Holocausto, y su hijo todavía está en Miami divirtiéndose mientras figuras importantes de Israel son asesinados y mutilados. Realmente no tiene sentido cómo es capaz de mantenerse en el poder. Sin embargo, las dos cosas que le ayudan es que la extrema derecha de su coalición nunca ha sido tan poderosa y quiere aprovechar esta posición durante el mayor tiempo posible. La otra cosa es que ninguno de los otros políticos parece tener lo necesario para derribarlo. Son menos astutos, menos conocedores de los medios y con mucho menos descaro. De hecho, lo que la gente no entiende es que cada vez que Bibi desafía a la comunidad internacional y, especialmente, avergüenza al presidente estadounidense, los israelíes ven a Netanyahu como una persona fuerte e inquebrantable que pone a Israel en primer lugar. Funciona a su favor y por eso sigue haciéndolo. El lema israelí es "Rak Bibi", que significa "Sólo Bibi", ya que sólo Netanyahu puede hacer el trabajo. No les importa cómo lo haga, simplemente no ven a ningún otro político israelí capaz de hacer lo que Bibi es capaz de hacer. Finalmente, una guerra con Irán ayuda completamente a su imagen, ya que desvía la atención de los fracasos en Gaza.

- ¿Está ahora más lejos que nunca alcanzar algún tipo de normalidad en Oriente Medio?

- A corto plazo eso sí, será muy difícil hablar de vuelta a la normalidad. Sin embargo, dada la magnitud de la actual situación, será mucho más urgente buscar algún tipo de reconciliación y tregua. De hecho, cuando se preguntó a los habitantes de Gaza qué es lo más importante que debe suceder después de la guerra, la mayoría dijo que la celebración de elecciones. Los habitantes de Gaza están cansados de pagar el precio de una política interna disfuncional.