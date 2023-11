"Israel pretende destruir completamente a Hamás para que no siga matando a más israelíes o judíos"

La liberación de los rehenes continúa siendo un tema complicado en el conflicto que enfrenta a Israel con Hamás. La experta Elizabeth Samson, analista de Henry Jackson Society, analiza para LA RAZÓN la situación "crítica" en Israel por la guerra con Hamás.

-¿Qué debe hacer Israel para que Hamás libere a todos los rehenes?

Hamás, grupo terrorista reconocido internacionalmente, secuestró a más de 240 rehenes en Israel el 7 de octubre, violando el derecho internacional humanitario, recogido en las Convenciones de Ginebra. Desde esa fecha, Estados Unidos, Israel y Qatar han estado negociando para liberar a los rehenes. Qatar es aliado de Hamás, le ha financiado con más de 1.800 millones de dólares y da refugio a dirigentes de Hamás.

Debemos comprender que Hamás no busca un acuerdo de paz con Israel. La principal agenda de Hamás es destruir el Estado de Israel y al pueblo judío. Hamás tomó rehenes para utilizarlos como moneda de cambio y ha ofrecido liberarlos a cambio de que Israel libere a los más de 10.000 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, incluidos muchos terroristas muy peligrosos. Hamás sabe que Israel valora la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos, pero Israel nunca podría acceder a esas exigencias extremas.

Hasta ahora, algunos rehenes han sido liberados por diversas razones, e Israel está, de hecho, discutiendo una tregua temporal o alto el fuego durante unos días a cambio de la liberación de más rehenes. Aunque tendrá el efecto de proteger a los civiles palestinos, a Hamás no le importan los civiles a los que utiliza como escudos humanos. La petición de alto el fuego por parte de Hamás es para darles la oportunidad de armarse y reorganizarse para luchar, por lo que Israel considera peligroso un alto el fuego, aunque sea temporal.

Pero Israel debe sopesar sus opciones y sabe que es mucho más peligroso liberar a los terroristas palestinos de las cárceles israelíes, por lo que busca un compromiso. Israel debe sopesar lo que es capaz de sacrificar por la seguridad del país frente a lo que ganará con la devolución de los rehenes. En última instancia, es posible que las negociaciones sólo lleguen hasta cierto punto y que la liberación de los rehenes sólo se produzca mediante el uso militar de la fuerza, pero llevará tiempo desarrollar las posibilidades y aún no se ha determinado cuál es el mejor curso de acción.

-¿Podemos ver en Israel una guerra similar a la de Ucrania y es posible que sea una guerra larga?

La guerra de Israel contra Hamás y la de Ucrania contra Rusia se parecen en que ambos países fueron invadidos por enemigos que creen que Israel y Ucrania no tienen derecho a existir como países independientes. Pero hay diferencias importantes.

Rusia invadió brutalmente Ucrania para conquistarla y devolverle su propio territorio soberano, que perdió tras el colapso de la Unión Soviética y que Rusia cree que le pertenece. Los daños a la población civil y al territorio ucranianos han sido cuantiosos, pues la guerra entre ambos países dura ya 22 meses. No parece que vaya a haber una resolución inmediata mientras Ucrania lucha valientemente por mantener su independencia democrática frente a la agresión rusa con el objetivo de expulsar por completo al ejército de Rusia.

Las circunstancias con Hamás son muy diferentes. Hamás no es el ejército de un Estado independiente y Gaza no es un país. Hamás es una organización terrorista reconocida internacionalmente que invadió Israel para asesinar, mutilar y secuestrar a civiles con el fin de poner un Estado islamista radical en el lugar de la democracia de Israel. Para Hamás, los civiles israelíes y los judíos no son simples víctimas de guerra: son personas que Hamás cree que debe asesinar por completo, según los estatutos de Hamás, para lograr sus objetivos. La bárbara carnicería de israelíes del 7 de octubre es prueba de ello. Dado que Hamás intenta matar -y no conquistar- a todos los israelíes, las represalias de Israel contra ellos han sido feroces y totales. Israel pretende destruir completamente a Hamás para que no siga matando a más israelíes o judíos.

El ejército ruso es vasto, organizado y eficaz, por lo que los ucranianos tienen un oponente más formidable y la guerra ha sido larga. La superioridad militar de las IDF en comparación con Hamás permitirá a Israel neutralizar a su enemigo mucho más rápidamente. Hamás ya está huido y debilitado, aunque llevará tiempo eliminar a los terroristas y destruir totalmente su infraestructura.

-Israel ha capturado la sede del gobierno de Hamás, ¿podría ser éste el principio del fin del grupo terrorista?

La captura por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) del parlamento, el complejo gubernamental y el cuartel general de la policía de Hamás es un paso importante y simbólico para debilitar la estructura terrorista de Hamás como organización. Los soldados de las IDF también capturaron la casa del gobernador en Gaza, que tenía oficinas para los militares de Hamás, las oficinas de la división de inteligencia de Hamás y otros lugares donde Hamás se preparó para su asalto a Israel el 7 de octubre.

Es posible destruir a Hamás, pero será muy difícil y no ocurrirá rápidamente. Los terroristas de Hamás están incrustados por toda Gaza, escondiéndose entre los civiles y disfrazándose de civiles, y su red de túneles subterráneos es tremenda. Separar a los terroristas de la población civil llevará mucho tiempo, sobre todo porque Israel tiene especial cuidado en cumplir el derecho internacional humanitario para la protección de los civiles utilizando los principios de necesidad militar, proporcionalidad y distinción para determinar quién es un combatiente y quién no.

Para destruir realmente a Hamás y evitar que vuelva a tener poder, Israel y sus aliados internacionales deben tener una visión clara del futuro de Gaza sin Hamás, y contar con un plan de contrainsurgencia para evitar que Hamás vuelva.

-¿Es el propósito geopolítico del ataque de Hamás contra Israel interrumpir el progreso del reconocimiento de Israel por parte de sus países vecinos?

Israel inició el proceso de normalización de relaciones con sus vecinos de Oriente Medio en 2022 con la firma de los Acuerdos de Abraham, que eran acuerdos bilaterales entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin. Como resultado de los Acuerdos, los EAU y Bahréin reconocieron la soberanía de Israel y establecieron relaciones diplomáticas plenas. Poco después, Sudán normalizó sus lazos con Israel y Marruecos también estableció relaciones diplomáticas plenas. En agosto de 2023, Arabia Saudí estuvo a punto de llegar a un acuerdo de normalización y de reconocer también a Israel, pero esa posibilidad se ha estancado desde el atentado de Hamás del 7 de octubre porque la cuestión palestina es importante para los saudíes.

El amplio reconocimiento de Israel por parte de los Estados de Oriente Medio entra ciertamente en conflicto con las ambiciones de Hamás de desacreditar y destruir Israel. Aunque Hamás y los palestinos deben estar satisfechos y contentos de que Arabia Saudí haya detenido ahora las negociaciones para reconocer a Israel, el ataque de Hamás contra Israel se estaba planeando desde mucho antes del inicio de los acuerdos de normalización, tardando muchos años en construir los kilómetros de túneles bajo Gaza y almacenando armas antes de la invasión. Aunque no fue la única razón del ataque a Israel, un objetivo geopolítico del ataque puede haber sido también perturbar el reconocimiento de Israel, y sin duda ha tenido ese efecto.