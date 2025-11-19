Italia extradita al sospechoso de haber participado en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream

El Tribunal Supremo de Italia ha aprobado la extradición a Alemania de Serhii Kuznietsov, un exmilitar ucraniano de 49 años, sospechoso de haber participado en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico en 2022.

Kuznietsov fue detenido el 21 de agosto en un apartamento turístico cerca de Rimini, en la costa italiana, durante unas vacaciones con su familia, tras una orden de arresto europea emitida por las autoridades alemanas.

Según los fiscales alemanes, Kuznietsov organizó y ejecutó la colocación de bombas de entre 14 y 27 kilogramos a una profundidad de 70 a 80 metros en la zona cercana a la isla danesa de Bornholm el 26 de septiembre de 2022, causando graves daños a los gasoductos.

La defensa de Kuznietsov ha negado su participación en los hechos, asegurando que en el momento de las explosiones se encontraba en Ucrania , donde servía como capitán en el ejército ucraniano. A pesar de la decepción por la decisión del Tribunal Supremo italiano, su abogado, Nicola Canestrini, se mostró confiado en que Kuznietsov será absuelto en el juicio en Alemania.

La extradición de Kuznietsov se da tras un proceso judicial de varios meses, durante el cual fue detenido en Italia y mantenido en prisión preventiva. Su extradición había sido aprobada anteriormente por un tribunal de apelaciones en Bolonia, pero la defensa presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó finalmente este miércoles.