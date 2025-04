El jefe del Pentágono señala a este país europeo como aliado "ejemplar": "El nivel de colaboración es inigualable"

La vuelta al poder de la administración Trump se ha traducido en un distanciamiento cada vez más evidente entre Estados Unidos y aquellos países que tradicionalmente habían sido considerados sus socios occidentales. Washington ha endurecido su discurso hacia la Unión Europea y otras potencias aliadas, a las que ha reprochado en numerosas ocasiones su escasa inversión en materia de defensa y su excesiva dependencia del respaldo militar estadounidense.

En palabras del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: "Consideramos a Europa como nuestra aliada. Queremos simplemente una alianza en la que los europeos sean un poco más independientes, y nuestras relaciones de seguridad y comerciales lo van a reflejar", afirmó durante una entrevista con el portal británico de noticias UnHerd.

No obstante, varios altos cargos de la administración estadounidense han matizado que existen excepciones dentro del contexto europeo, es decir, países que, a su juicio, sí cumplen con los niveles adecuados de inversión en defensa y que, por tanto, siguen siendo considerados aliados sólidos. Uno de los que se ha pronunciado al respecto ha sido Pete Hegseth, actual secretario de Defensa en el gabinete de Donald Trump.

"El vínculo común entre nuestras fuerzas es único en Europa"

En su primera visita oficial, Hegseth viajó hasta Polonia, donde se reunió con su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. Al finalizar el encuentro, el jefe del Pentágono no dudó en alabar al país anfitrión. En declaraciones recogidas por el medio Notes from Poland, calificó al país de Europa Central como un aliado ejemplar: "Es totalmente intencionado que nuestra primera visita bilateral europea sea aquí en Polonia (...) el simbolismo es intencional. Vemos a Polonia como un aliado modelo en el continente, dispuesto a invertir no solo en su defensa, sino también en la nuestra (...) Nuestra amistad, nuestro vínculo, es férreo, y vinimos aquí específicamente para reforzarlo".

Pete Hegseth continuó destacando que Polonia sirve como ejemplo en múltiples ámbitos, por supuesto, "incluido el gasto de defensa". En 2024, la república encabezaba el gasto en defensa dentro de la OTAN, destinando un 4,12 % de su PIB a esta partida, una cifra que las autoridades polacas se han propuesto aumentar hasta el 4,7 % de cara a 2025.

"La diplomacia es importante, pero en última instancia, las balas, los tanques, los helicópteros y el poder duro siguen siendo importantes (...) El nivel de colaboración aquí es inigualable en Europa; el vínculo común entre nuestras fuerzas es único en Europa; compartimos una ética guerrera (...) No hay amigo más fiel ni enemigo más temible que el soldado polaco", concluyó el alto cargo estadounidense.