Jessika Roswall: «La seguridad en Europa no es obvia, sino algo por lo que debemos luchar»

Para Jessika Roswall, ministra sueca de Asuntos Europeos, el mayor logro de la UE es haber mantenido su unidad para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Roswall contestó a las preguntas de LA RAZÓN durante su visita la semana pasada a España, que tomará el relevo de Suecia al frente de la Presidencia de la Unión Europea el 1 de julio.

¿En qué ámbitos coordina Suecia su labor al frente de la Presidencia de la UE con España, que la asume el 1 de julio? ¿Qué prioridades comparten ambos Gobiernos?

La Presidencia sueca tiene lugar en una época turbulenta, con una guerra en Europa, una crisis energética y una crisis económica. Nuestras prioridades son la seguridad, la competitividad, las transiciones ecológica y energética y los valores democráticos, esenciales para que la UE sea más segura, más ecológica y más libre. La situación mundial y la guerra de agresión de Rusia afectan y seguirán afectando a toda la agenda europea. Es crucial mantener la unidad dentro de la UE, tanto para apoyar a Ucrania como para presionar a Rusia. La guerra también ha puesto de relieve la importancia de que Europa acelere la transición ecológica y asuma una mayor responsabilidad sobre nuestro propio suministro energético. Son ámbitos que la Presidencia española también debe afrontar. Hasta ahora estamos cumpliendo el calendario y hemos avanzado en la agenda legislativa, pero aún nos queda mucho trabajo por delante. Por ejemplo, la migración es un tema clave, pero todas las cuestiones pendientes no se resolverán durante la Presidencia sueca. Seguiremos trabajando según el calendario acordado, lo que significa que las negociaciones sobre el Pacto de Migración deberían finalizar a principios del año que viene.

Tras diez paquetes de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, ¿hay margen para seguir presionando al régimen de Putin?

La Presidencia sueca se ha centrado principalmente en apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa. Sin embargo, sancionar a Rusia y deshacernos de nuestra dependencia de la energía rusa no sólo es importante por el bien de Ucrania, sino que también es una forma de mejorar nuestra propia seguridad. Por lo tanto, continuaremos estos esfuerzos, por ejemplo armonizando los tipos penales y las penas por evasión de sanciones. Otra iniciativa clave de la Presidencia sueca es el grupo de trabajo ad hoc que trabaja actualmente en la búsqueda de formas de utilizar los activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Esto supone un reto en muchos sentidos, pero nuestra señal es muy clara: Rusia pagará por la reconstrucción de Ucrania.

Hungría se muestra cada vez más reacia a las sanciones contra Rusia, de la que depende para obtener gas. ¿Está en peligro la unidad europea?

El año pasado fue histórico en la UE, ya que los Estados miembros consiguieron consensuar diez paquetes de sanciones en doce meses. A pesar de los diferentes intereses, al final siempre hemos logrado alcanzar compromisos. Aun así, es obvio que debemos hacer más para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de Rusia e introducir alternativas renovables y libres de combustibles fósiles. Se trata de una cuestión climática, pero también de nuestra seguridad e independencia comunes.

Tras más de un año de conflicto, se han documentado crímenes de guerra rusos en Ucrania. Qué puede hacer la UE para que estos crímenes no queden impunes?

Para garantizar la rendición de cuentas, debemos investigar tanto los crímenes de guerra rusos como el crimen de agresión. En lo que respecta a los crímenes de guerra, apoyamos plenamente las investigaciones en curso de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra como la deportación ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania. Además, Suecia forma parte del grupo de países que está trabajando intensamente en la cuestión del establecimiento de un tribunal internacional para enjuiciar el crimen de agresión. Un paso fundamental en esta labor es la creación del Centro Internacional para el enjuiciamiento del crimen de agresión (ICPA, por sus siglas en inglés) en La Haya para coordinar el trabajo de los fiscales en la investigación del crimen de agresión ruso y almacenar pruebas.

Ucrania ha recibido el estatus de país candidato a la UE en un tiempo récord. ¿Hemos dejado en un segundo plano la integración de los países de los Balcanes Occidentales?

Durante la Presidencia sueca, los Balcanes Occidentales ocuparán un lugar destacado en nuestra agenda. Tanto el Ministro de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, como yo viajaremos a los Balcanes Occidentales durante la Presidencia para impulsar su camino hacia la UE. Profundizar en las relaciones con los países vecinos, sin olvidar los Balcanes Occidentales, es importante para la seguridad y prosperidad de Europa, especialmente en el actual contexto geopolítico.

Los ciudadanos de la UE están pagando las consecuencias de la guerra con la subida de la inflación, la energía y los tipos de interés. ¿Considera que la opinión pública se está cansando de la ayuda a Ucrania?

No, no lo veo así. Por ejemplo, si miran la última encuesta del Eurobarómetro de la Comisión, verán que hay un fuerte apoyo público a la respuesta de la UE a la guerra, incluidas las sanciones. Creo que muchos de nosotros en Europa entendemos que nuestra seguridad no es obvia, pero es algo por lo que debemos luchar.

Otra de las consecuencias de la invasión rusa ha sido la solicitud de Suecia de ingresar en la OTAN tras más de 200 años de no alineamiento. ¿Habrá completado su país la adhesión para la cumbre de Vilna en julio? ¿Se enfrenta a mayores amenazas para su seguridad tras la entrada en solitario de Finlandia?

Suecia seguirá esforzándose para convertirse en miembro de la OTAN antes de la cumbre de Vilna en julio. La seguridad de Suecia no cambia por la entrada de Finlandia; en todo caso, tener a Finlandia en la OTAN también nos hace más seguros a nosotros.

A la oposición de Turquía se ha sumado más recientemente la de Hungría, que está utilizando la adhesión sueca a la OTAN para presionar contra la congelación de fondos europeos. ¿Qué contactos mantienen con el Gobierno de Orban?

Mantenemos buenas relaciones con Hungría y cooperamos en muchos ámbitos, incluida la defensa. Somos socios en muchos aspectos, especialmente en la UE, aunque a veces tengamos puntos de vista diferentes. La discusión sobre los fondos de la UE y la OTAN son dos discusiones diferentes. En lo que respecta a los fondos de la UE, se trata principalmente de un debate entre Hungría y la Comisión, y no con el Consejo.

En el resto de Europa sorprende que Suecia, que ha sido un ejemplo de lucha contra el cambio climático en la UE y en el mundo, retrase sus objetivos medioambientales tras el acuerdo de gobierno con la extrema derecha...

Suecia tiene grandes ambiciones para su política climática, y nuestro gobierno está desarrollando ahora una nueva política climática eficaz y a largo plazo que se dirige hacia las emisiones netas cero en 2045. Además, la transición ecológica es una de las prioridades de nuestra Presidencia y hemos trabajado muy duro para alcanzar acuerdos dentro del paquete climático de la UE Fit for 55. Creemos que el papel más importante de Suecia en este contexto es impulsar una política climática ambiciosa de la UE en lugar de fijar objetivos nacionales, ya que la lucha contra las emisiones es global y no nacional.

¿Cree que antes del 31 de junio se habrá avanzado en otra de las prioridades suecas, la política europea de asilo? Según la Comisión Europea, sólo el 22% de las personas cuya solicitud es rechazada son expulsadas del territorio comunitario. ¿Son las expulsiones el mayor problema? ¿Cómo repartirlo entre los 27 Estados miembros?

La UE necesita un nuevo marco regulador del asilo en el que se suspendan los acuerdos sobre visados de los que se abusa, se refuercen los controles en la frontera exterior y se dé prioridad al retorno. Nos ceñiremos al calendario acordado, lo que significa que las negociaciones sobre el Pacto deberían concluir a principios del año próximo.