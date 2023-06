José María Liu, embajador: "Una guerra en Taiwán interrumpiría más del 40 por ciento del comercio mundial"

José María Liu, el embajador de Taiwán en España, se marcha de nuestro país tras cuatro años y medio de misión diplomática con la satisfacción del deber cumplido. Al frente de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Madrid, Liu ha relanzado la imagen de su país con decenas de viajes por la geografía española para promocionar la tradición y la cultura de esta disputada isla cargada de historia, que tiene un breve pasado colonial español. Pero lo que hoy le preocupa más al diplomático es China. "Tenemos un vecino al lado, grande y hostil, por eso siempre estamos tratando de sobrevivir", explica sentado en el sofá de su despacho al norte de Madrid.

¿Cómo ve Taiwán?

Taiwán está bien. Sabemos sobrevivir. Lo hemos hecho durante la pandemia, con un crecimiento económico constante, y lo vamos a seguir haciendo. Taiwán tiene mucho espíritu de trabajo y de superación. Somos resistentes.

¿Y cómo ve a China y sus aspiraciones sobre el territorio taiwanés?

La realidad es que la República de China (Taiwán) nunca ha sido parte de la República Popular de China y que el futuro de Taiwán debe determinarse por su propio pueblo. No podemos saber cuáles son realmente los planes de China, pero ahora que Rusia y China están caminando juntos, los países democráticos tenemos que estar más unidos que nunca frente al expansionismo hegemónico. En la reunión que mantuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin el pasado mes de marzo, ambos líderes se reafirmaron en su afán expansionista y hegemónico, lo que hace que nuestro gobierno esté preocupado por que China siga los pasos de Rusia. El consenso del pueblo de Taiwán al respecto es que los taiwaneses no podemos hacer cesiones en la soberanía territorial, la democracia y la independencia, y que el uso de la fuerza no es en absoluto una opción para resolver las disputas, porque sabemos que en las guerras nunca hay ganadores, solo perdedores.

¿Se siente Taiwán cada vez más intimidada por Pekín?

Utilizando como pretexto que nuestra presidenta Tsai Ing-wen se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de EE UU, Kevin McCarthy, China inició de nuevo maniobras militares para cercar a Taiwán. Como consecuencia, los aviones militares chinos comenzaron a cruzar la línea media del Estrecho tratando de convertir esta situación en habitual y establecer una “nueva normalidad”. Con las presiones militares, económicas y diplomáticas que ejerce sobre Taiwán, China está desafiando claramente el orden internacional y socavando la paz y la estabilidad en toda la región.

Taiwán celebrará elecciones generales en 2024. ¿Es posible que un gobierno más favorable a Pekín gane en las urnas?

Las relaciones con China son siempre un asunto muy importante en las elecciones presidenciales en Taiwán. Independientemente de cuál sea el partido ganador, las encuestas dicen muy claramente que la mayoría de los taiwaneses desea mantener el actual statu quo en el Estrecho de Taiwán. Quisiera recordar además los cuatro compromisos asumidos por nuestro gobierno, que reflejan también el consenso del pueblo de Taiwán: el compromiso duradero con un sistema constitucional libre y democrático; el compromiso con que la República de China y la República Popular de China no deben subordinarse entre sí; el compromiso de resistir la anexión o la invasión de nuestra soberanía, y el compromiso de que el futuro de la República de China (Taiwán) se decida de acuerdo con la voluntad de los propios taiwaneses.

Sin los chips que se producen en Taiwán, ¿el mundo se paraliza?

Más del 40 por ciento de los productos que se transportan al mundo atraviesan el Estrecho de Taiwán. Taiwán produce más del 60 por ciento de los semiconductores del mundo y el 90 por ciento de los semiconductores más avanzados. Una guerra en Taiwán interrumpiría más del 40 por ciento del comercio mundial. Creemos que Taiwán no va a poder mantener siempre esta supremacía en la industria de los chips. Muchos países, sobre todo Estados Unidos, han comenzado una carrera para intentar superar a Taiwán, pero como mínimo creo que podremos mantener esta supremacía diez años más. Hay diferencias en la cultura que conviene destacar. En las fábricas de chips de Taiwán se trabaja las 24 horas del día en tres turnos. Si hay una avería de madrugada se puede reparar en cualquier momento. Tenemos una cultura de trabajo que no tienen otros países. EEUU ha conseguido que la compañía taiwanesa TSMC monte una fábrica en Arizona, pero si no cambia la mentalidad del trabajo será imposible para ellos competir con Taiwán.

¿Esa cultura del trabajo también existe en Japón, Corea y China?

Yo creo que en Taiwán más. Todo viene de la cultura china, pero hay que recordar que en la Revolución Cultural ellos estropearon esa cultura. Ahora están intentando recuperar aquel espíritu, pero no sé si tendrán éxito, no conozco bien lo que pasa dentro.

¿Qué ha aprendido Taiwán de la invasión de Ucrania en términos de estrategia?

El caso de Ucrania es muy diferente al de Taiwán. La superficie de Ucrania es 16 veces mayor que la de Taiwán, lo cual indica que la estrategia de defensa no puede ser la misma. Por eso, muchos expertos opinan que desde el punto de vista estratégico, lo más conveniente para Taiwán sería lo que en términos militares se conoce como sistema Anti-acceso/Denegación de Área (A2/AD). Es decir, tratar de evitar que China obtenga acceso al área de Taiwán, impidiendo así a los enemigos la capacidad de operar dentro de la isla de Taiwán.

¿Existe el riesgo de guerra con China y qué medidas está tomando Taiwán para prepararse para un hipotético conflicto militar?

El riesgo de guerra sí existe, pero como miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán no agravará la situación ni instigará la confrontación, sino que seguiremos trabajando con nuestros socios para impedir la expansión autoritaria, defender el orden internacional basado en reglas y garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto. Nuestra posición ha sido siempre la de no doblegarnos ante la presión ni tampoco actuar precipitadamente cuando tengamos apoyo. Estamos dispuestos a trabajar con China siempre bajo los principios de racionalidad, igualdad y respeto mutuo, para encontrar una solución aceptable para ambas partes que mantenga la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán. Pero la escalada de amenazas y maniobras militares de China ha conducido a que mi Gobierno trabaje para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. La más importante y reciente medida que hemos adoptado es un nuevo plan de reclutamiento que ampliará de cuatro meses a un año el periodo de servicio militar obligatorio a partir del año 2024. Solo preparándonos para la guerra podemos evitarla y solo siendo capaces de afrontar una guerra podemos prevenirla.

Honduras ha dejado de apoyar a Taiwán, ¿teme que la presión de China pueda hacer que Taiwán pierda más apoyos de otros países?

Taiwán mantenía relaciones diplomáticas con Honduras desde hace más de 80 años. En todo este tiempo siempre hemos hecho todo lo posible por trabajar conjuntamente en proyectos de cooperación para el desarrollo hondureño. China siempre insiste en que cualquier país que quiera tener relaciones diplomáticas con Pekín tiene que romper primero con Taiwán, pero el único interés del gobierno chino es suprimir el espacio internacional de Taiwán. La comunidad internacional ha de saber que China tiene un historial de incumplimiento de sus promesas una vez alcanzados sus objetivos diplomáticos. Desconocemos si Pekín va a ayudar a Honduras, pero ya ha ocurrido antes con otros países, como Costa Rica, El Salvador o la República Dominicana, con los que China no ha cumplido sus promesas.

Después de más de 4 años y medio en España al frente de la legación diplomática, ¿con qué ánimo se va de nuestro país?

Estoy muy satisfecho de cómo se han desarrollado y han crecido nuestras relaciones con España durante estos últimos cuatro años y medio. En todos los sectores, en el comercial, el académico y con los medios de comunicación, donde la presencia de Taiwán es cada vez mayor. Además, nos sentimos muy apoyados desde el parlamento español, y prueba de ello es que el 6 de octubre de 2022 recibimos por primera vez el apoyo explícito del Congreso de los Diputados mediante la aprobación de una proposición no de ley que “subraya su oposición a cualquier acción unilateral que socave el statu quo en el Estrecho de Taiwán” y “reitera que la relación entre China y Taiwán debe desarrollarse de manera constructiva mediante el diálogo, sin coacción y en base a la voluntad de la ciudadanía”. Tal declaración constituye un valioso hito en las relaciones entre España y Taiwán del que nos sentimos muy satisfechos y agradecidos. Aunque no tenemos relaciones diplomáticas, nuestras relaciones con España han sido siempre dentro del marco de la Unión Europea, y queremos fortalecer todavía más las relaciones sustanciales en busca del beneficio mutuo.

Taiwán ha sido excluida de la asamblea del Organización Mundial de la Salud (OMS). ¿Qué apoyos tiene Taipei dentro de este foro?

Taiwán ha sido excluida por las presiones de China. Es un asunto político y no es justo. Los virus no conocen de nacionalidades y fronteras. La participación en la OMS es un derecho fundamental del pueblo taiwanés. Hemos recibido el apoyo rotundo de países aliados y afines de todo el mundo instando a la participación de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud. Pero la OMS ha vuelto a faltar al principio de profesionalidad al ignorar los llamamientos internacionales para que Taiwán participe en su Asamblea anual en calidad de observador. Como miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán nunca abandonará sus esfuerzos para fortalecer la seguridad de la salud pública mundial. Durante la celebración de la Asamblea de este año, del 21 al 30 de mayo, representantes de países aliados y de ideas afines, entre ellos los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón, han expresado su apoyo a Taiwán. Describiéndonos como un modelo en salud pública, han pedido la inclusión de Taiwán en la red sanitaria internacional, así como su participación en la OMS y la AMS en calidad de observador.