El candidato a las elecciones europeas por el Partido Popular Leopoldo López Gil arremetió ayer contra la persecución a diputados venezolanos opositores por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y lamentó que 24 parlamentarios antichavistas más cinco suplentes han huido del país, están encarcelados o escondidos para evitar ser detenidos por los servicios de seguridad del país caribeño.

El padre del líder venezolano Leopoldo López aseguró que “la estrategia maquiavélica” del régimen consiste en “liquidar y desmantelar la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición a Maduro desde el año 2016, para “impedir que el Parlamento pueda legislar”, dijo. “Si detienes al 20% de los diputados -van a ir a por más- ninguna medida podría ser adoptada porque dejará de haber un quorum”, lamentó López.

López citó los casos de diputados presos como Gilbert Caro, Juan Requesens y Édgar Zambrano, éste último vicepresidente de la Asamble Nacional, detenido esta semana y con visos de ser trasladado a una prisión militar.

En el exilio hay parlamentarios como Julio Borges, Adriana D'Elia, Ismael García, Dinorah Figuera, Sonia Medina y Luis Florido, quien ayer precisamente huyó a Colombia después de que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia lo acusaran de rebelión, conspiración y traición a la patria.

Existe el caso de tres diputados refugiados entre embajadas de otros países en Caracas. Freddy Guevara en la de Chile; Mariela Magallanes en la de Italia, y Richard Blanco en la de Argentina. El hostigamiento a diputados opositores se vio incrementado después de la fallida sublevación militar del pasado 30 de abril, en una operación en la que Leopoldo López fue liberado del arresto domiciliario.

En la lista de diputados perseguidos, citados por López, hay al menos ocho cuya inmunidad parlamentaria ha sido “allanada” sin el procedimiento exigido por la ley, que consiste en un juicio previo en la propia Asamblea Nacional. “Ninguno ha sido llevado a juicio, a todos les han violado la inmunidad parlamentaria de manera ilegal”, lamenta López.

En la línea de lo expresado por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, López considera que una intervención exterior “sería en realidad una colaboración militar” porque la Asamblea Nacional puede autorizarla. “No tiene que involucrar solo a Estados Unidos, sino que cualquier otro país puede ayudar, incluidas las Naciones Unidas con una misión de paz”, explicó el candidato venezolano con nacionalidad española.

A su juicio, “la purga de Maduro contra los opositores venezolanos no va a acabar hasta que el régimen no se venga abajo. No basta con derribar la cabeza del régimen sino a todo el aparato represor y tiránico”. López señaló que Venezuela está dirigida por un “entramado mafioso en el que participarn narcotraficantes con influencia cubana, rusa y alguna influencia china”