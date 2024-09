El líder de Hizbulá recibe como una "declaración de guerra" los ataques: "Israel ha violado todas las líneas rojas"

El líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, ha dejado claro en su primer discurso tras la ola de explosiones de walkie-talkies y "busca" que se toma la acción nada menos que como "una declaración de guerra" de Israel, a quien culpa de haber traspasado con esta acción todas las líneas rojas. "Ha sido una masacre sin precedentes", admite el líder del principal grupo terrorista libanés.

En su comparecencia, Nasrallah hizo uso del gran predicamento con el que cuenta entre las milicias libanesas para marcar cuál debe ser la reacción ante los ataques, aunque en un gesto no siempre habitual admite que su movimiento ha acusado el golpe.

"Estamos ante unos ataques sin precedentes que han supuesto un gran golpe para la seguridad de nuestro movimiento. Ha sido una masacre", afirmó en su discurso, en el que aseguró que Israel tenía la intención de matar a miles de personas en solo unos minutos. Solo el hecho de que muchos de estos aparatos estuvieran guardados, apagados o fuera de servicio evitó una cifra de bajas mayor. Este jueves el número de muertos rondaba los 40 y los heridos más de 3.000.

“El martes, Israel pretendía matar a 4.000 personas en un minuto haciendo detonar los buscapersonas. Muchos de ellos eran civiles. Al día siguiente, 1.000 más en un minuto. En dos minutos, Israel pretendía matar a 5.000”, señaló.

“Hemos sufrido un duro golpe. Esto es una guerra, esto es un conflicto. Sabemos que el enemigo no es solo Israel, sino también Estados Unidos y la OTAN, que tienen superioridad tecnológica”, añadió Nasrallah.

“Este golpe, por grande o fuerte que sea, no nos puede doblegar. Y puedo asegurarles con fe y confianza que este golpe duro y sin precedentes no nos ha puesto de rodillas, y no lo hará”, concluyó.

Israel responde con bombardeos

Mientras el líder terrorista pronunciaba su discurso, el ejército de Israel lanzaba una serie de bombardeos contra "objetivos" de Hizbulá en el Líbano, sin dar detalles geográficos concretos ni sobre la escala de dichos ataques, que suelen concentrarse en el sur del país vecino, según el anunció realizado por la institución castrense y recogido por Efe.

En un comunicado difundido a las 13.39 GMT, el Ejército israelí informó de que "está atacando ahora objetivos de Hizbulá en el Líbano para dañar y destruir las capacidades terroristas y la infraestructura militar de la organización".

El objetivo es "llevar seguridad al norte de Israel con el fin de permitir el regreso de los residentes a sus hogares, así como para lograr todos los objetivos de la guerra", concluye el texto, en referencia a los cerca de 60.000 israelíes que siguen evacuados de las comunidades fronterizas desde octubre.

Por su parte, según otro comunicado castrense, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Herzi Halevi, ha aprobado recientemente "los planes para el escenario del norte".

Según medios israelíes, esto significa que son las tropas están ahora esperando directrices del Gobierno sobre cómo actuar en el Líbano sin perjudicar los demás objetivos de la guerra, incluido el retorno de los rehenes de Gaza.

Ambos anuncios de producen horas después de que ayer el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera comparecencia pública tras las miles de explosiones de buscas de Hizbulá en el Líbano, prometiera que Israel devolverá "a los residentes del norte a sus hogares".

Aviones israelíes sobre Beirut

También coincidiendo con el discurso del líder de Hizbulá, fuertes estruendos sónicos sacudieron Beirut cuando cazas israelíes rompieron la barrera del sonido sobre la capital, provocando intensos estruendos que hicieron temblar puertas, cristales y ventanas, y hasta hicieron saltar alarmas de coches en las calles.

Los aviones de combate habían estado sobrevolando la ciudad a baja altitud desde poco después del comienzo del discurso, causando ruidos envolventes, mientras otros cazas bombardeaban intensamente el sur del país coincidiendo también con la aprobación de planes del Ejército israelí para su frente contra el Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que paralelamente aviones del Estado judío lanzaron "globos térmicos" en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, un importante bastión de Hizbulá, y aseguró que también hubo estruendos sónicos en otras áreas del país.