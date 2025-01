Los colegios electorales abrieron en Bielorrusia el domingo por la mañana, pero el resultado de las elecciones ya estaba claro incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales. Los sondeos oficiales a pie de urna daban una victoria para Aleksandr Lukashenko del 87,60 por ciento de los votos. El presidente de Bielorrusia se aferra al poder desde hace más de 30 años y ha hecho todo lo posible para evitar que se repitan las inesperadas protestas masivas que sacudieron al país hace cuatro años. En 2020, hasta un millón de bielorrusos - de unos nueve millones que vivían en este país - salieron a las calles después de que surgieran claros indicios de falsificación de las elecciones. Las protestas pacíficas fueron aplastadas, por la brutalidad policial y el apoyo de Rusia, dejando al menos once muertos y más de 1.300 heridos. Varias decenas de milesfueron detenidos, mientras que muchos otros tuvieron que huir del país para evitar la persecución.

Estas protestas no son posibles ahora que Lukashenko ha reforzado aún más su control sobre la vida política del país. «En una sociedad en la que la represión no ha cesado durante cuatro años, cualquier protesta es ahora imposible, incluso pacífica», dijo Svitlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición en el exilio. Otros miembros de la oposición que se negaron a cooperar con Lukashenko, como Maria Kolesnikova y Syarhey Tsikhanouski, han estado en la cárcel, a menudo completamente aislados del mundo exterior.

En las papeletas se podían encontrar cuatro apellidos más, aparte del de Lukashenko, pero todos son desconocidos para el público o subrayan su apoyo a él. Los votantes fuera de Bielorrusia no pudieron emitir su voto, ya que no se abrió un solo colegio electoral para una considerable diáspora bielorrusa en el extranjero. No hubo observadores independientes presentes.

En la votación preliminar, antes del domingo, se habían emitido más del 41 por ciento de los votos, lo que, según la oposición, es una clara señal de falsificación, ya que miles de trabajadores dependientes del Estado votaron de forma estrictamente controlada. La «victoria» de Lukashenko no está en duda, la única pregunta es qué porcentaje de votos «recibirá», dijo el analista político Alexander Klaskovski.

Ucrania apoya el rechazo de la UE, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países democráticos y no considera que las elecciones en Bielorrusia sean transparentes y libres. «Para nosotros es obvio que Alexander Lukashenko seguirá siendo aliado y cómplice de Putin en su guerra contra Ucrania, que se desarrolla en contra de los intereses del pueblo bielorruso», subrayó Georgui Tiji, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Aunque Lukashenko no ordenó a sus tropas atacar Ucrania, las fuerzas rusas entraron en Ucrania desde Bielorrusia al comienzo de la invasión.

Guerra en Ucrania

El propio Lukashenko declaró el domingo que no le importa si sus «elecciones» serán reconocidas por la UE. También reveló que el sistema ruso de misiles balísticos «Oreshnik», evocado con frecuencia por Vladimir Putin en sus amenazas contra Ucrania y sus socios, llegará al país «en cuestión de días». Miles de bielorrusos que se refugiaron en Ucrania lo observaron con desdén. «Nuestro país sufre una doble ocupación, por parte de Lukashenko y de Rusia», declaró a LA RAZÓN Aliaksei Frantskevich, jefe de la Casa de Bielorrusia Libre en Lviv. Subrayó que Lukashenko, un político pro-russo, lleva años intentando eliminar la identidad bielorrusa y ha convertido al país en la Corea del Norte de Europa persiguiendo a sus oponentes políticos sin un juicio justo. Para muchos bielorrusos, la lucha de Ucrania contra la invasión rusa crea una oportunidad para convertir su país en un país libre, democrático e independiente. La raíz del mal está en Moscú, que siempre ha apoyado a Lukashenko, subraya Frantskevich.

Si Putin sufre una derrota en Ucrania, el poder de Lukashenko se debilitará, dando una oportunidad a la oposición y a millones de sus partidarios, creen los combatientes del regimiento Kastus Kalinouski. El regimiento es una de las muchas unidades del ejército ucraniano donde los bielorrusos luchan contra su enemigo común. Al menos 70 de los voluntarios bielorrusos han muerto, según Frantskevich.