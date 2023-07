"Macron no tiene ni idea de cómo abordar este problema de integración social. Como en todas las crisis, improvisa"

Tras la tormenta desatada por la muerte de un joven a manos de la Policía, ha llegado la calma a las calles de los suburbios de Francia, pero, ¿puede desatarse otra ola de disturbios en el corto plazo? Preguntamos a Paul Smith, profesor de Historia y Política francesas en la Universidad de Nottingham, sobre el próximo estallido. Para el experto, "hay mucho racismo estructural dentro de la Policía francesa y en la sociedad francesa en general".

Parece que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha logrado devolver la calma en la «banlieue». ¿Cuál ha sido su principal herramienta?

La actuación policial selectiva: él y el ministro del Interior, Gerald Darmanin, se arriesgaron a utilizar unidades policiales de élite altamente especializadas que normalmente asociamos con escenarios de terrorismo/secuestro/crimen organizado: la BRI, el RAID y el GIGN. Era un riesgo, porque, a diferencia de los CRS y de la Policía y los gendarmes ordinarios, no están entrenados para situaciones de orden público. También explica por qué algunas de las imágenes parecen realmente muy brutales y algunos de los equipos en la calle muy resistentes. Pero también que se hayan atendido los llamamientos desde «dentro» de las «banlieues».

Sin embargo, no es la primera vez ni el primer presidente que sufre este tipo de disturbios. ¿Puede volver a estallar el conflicto en un futuro próximo?

Según mi experiencia, sólo estamos a un acto de estupidez/violencia policial de que la situación estalle y, la verdad, me sorprende que haya tardado tanto. La ley de 2017 sobre las consecuencias de negarse a cumplir las órdenes/instrucciones policiales ha supuesto un aumento exponencial de víctimas mortales. Además, ya en 2018, Macron encargó a un exministro Jean-Louis Borloo, que redactara un plan sobre cómo una serie de actores interesados –el Estado, el Gobierno local, la Policía, etc.– podrían llevar adelante la política en la «banlieue». Pero el presidente Emmanuel Macron rechazó el plan, de unas 164 páginas. No tiene ni idea de cómo abordar este problema de integración social, no lo ha planificado y ahora, como en todas las crisis, improvisa. Se le da muy mal aceptar que no tiene la respuesta a todo.

¿Se trata de una cuestión de integración o también de violencia policial?

Es difícil separar las dos cosas. Hay mucho racismo estructural dentro de la Policía francesa y en la sociedad francesa en general. Me apresuro a añadir que eso no es exclusivo de Francia, pero la idea de que la «integración» no funciona o podría no ser el único camino es algo que ni siquiera la gente realmente muy progresista de Francia está dispuesta a escuchar. Así pues, aunque este Gobierno centrista y sus predecesores puedan señalar la inversión masiva en las «banlieues», es posible que eso no haya cambiado mucho la experiencia vivida. Los jóvenes de origen negro o árabe en Francia tienen claro que se les categoriza hasta el final. Mientras tanto, los franceses rechazan lo que llamamos problemas de poscolonialismo con el simple argumento de que el colonialismo francés fue la «mission civilisatrice», etc. Hay muchos blancos en Francia que hablan de la experiencia de los no blancos.

¿Se beneficia la extrema derecha de la violencia y destrucción de la semana de disturbios en Francia?

Sin duda alguna. Marine Le Pen no ha dicho prácticamente nada porque todos los demás, ya sea en su partido (Jordan Bardella) o cerca de su partido, Eric Zemmour, o en Los Republicanos lo dicen por ella. Veremos qué dicen los sondeos de opinión de este fin de semana para confirmarlo.