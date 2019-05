Maduro pide al Ejército "máxima lealtad" a la Constitución frente al "golpe de Estado" en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la población y las Fuerzas Armadas lealtad a la Constitución frente al "golpe de Estado" durante un discurso ante un grupo de seguidores en las calles de Caracas celebrando el Día del Trabajador, un día después de un nuevo punto álgido de la crisis política que atraviesa el país tras la liberación del opositor Leopoldo López por fuerzas contrarias a su mandato.

"No pudieron con (su precedesor, el fallecido presidente Hugo) Chávez y lo digo hoy: tampoco han podido ni podrán con nosotros. No entienden la rebeldía que llevamos por dentro defender nuestra Constitución, la Independencia", ha señalado el mandatario.

"Ante la traición se impuso la lealtad, ellos (oposición) pensaron que les llegarían miles de personas, ahora se refugian en embajadas", ha aseverado Maduro, refiriéndose a López, quien se encuentra en la Embajada de España en Caracas junto a su mujer Lilian Tintori y su hija, aunque no han solicitado asilo político. "¡Cobardes, golpistas, criminales!", ha añadido.

El dirigente venezolano ha manifestado que la oposición y "el imperialismo" quieren llevar a Venezuela a una "guerra civil". "¿Ese debe ser el futuro de Venezuela?", ha preguntado a sus seguidores.

"Aquí no son las balas las que pondrán un presidente títere. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no permitirá un golpe de Estado. Los golpistas quedan solos y debilitados. El pueblo está movilizado diciendo no al golpe, sí a la patria, sí a la revolución", ha indicado.