Marruecos reitera ante el enviado de la ONU que la única solución es la autonomía del Sáhara

No hay ningún proceso político fuera del marco de las mesas redondas establecidas por las Naciones Unidas, con la plena participación de Argelia; no hay solución fuera del marco de la iniciativa marroquí de autonomía; no existe un proceso político serio, en un momento en que el Polisario violan diariamente el alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha dejado clara la postura de Rabat ante el Enviado Personal del secretario general de las Naciones Unidas en el Sáhara marroquí, Staffan de Mistura, en una entrevista mantenida hoy.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero afirma que estos debates se desarrollaron en un ambiente caracterizado por la franqueza y un espíritu positivo y constructivo, en presencia del Embajador y Representante Permanente del Reino de Marruecos ante la Naciones Unidas, Sr. Omar Hilal.

Esta visita se enmarca en una gira regional con las partes mencionadas en la Resolución 2703 del Consejo de Seguridad, con el fin de relanzar el proceso político de las mesas redondas con la participación de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Polisario, ya que es el único marco establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad para alcanzar una solución política, realista, práctica, duradera y basada en la compatibilidad.

