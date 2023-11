«El mayor logro de Massa ha sido que la campaña gire en torno a las propuestas de Milei»

Las encuestas dibujan un resultado apretado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. La campaña, larga y agónica, llega a su final con dos candidatos prácticamente empatados que representan dos modelos antagónicos. Por un lado, el ministro de Economía de un país que ha visto crecer la inflación en los últimos años hasta superar el 140%, Sergio Massa. Por otro, un oustider que esgrime propuestas como la dolarización o la eliminación del Banco Central con una retórica incendiaria, Javier Milei. A las puertas de los comicios más importantes de la historia reciente del país, el analista político Ignacio Labarqui analiza lo que ha dado de sí la campaña en conversación con LA RAZÓN.

Parece haber unanimidad entre los analistas sobre la victoria de Massa en el último debate electoral. ¿Cree que afectará de forma significativa a los resultados? ¿Puede ser determinante para desempatar una elección tan ajustada?

El desempeño de Massa en el debate fue claramente muy superior al de Milei y es probable que eso ayude a Massa a sumar algunos votos. La cuestión es que Massa no logró desestabilizar emocionalmente a Milei y provocar una reacción furiosa, que era su objetivo. Por ende, queda la duda sobre si el debate le alcanzará para obtener una victoria el próximo domingo. Por otro lado, aun si Massa resultara victorioso será imposible comprobar que eso se haya debido al debate.

Milei ha recibido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Una coalición en plena ruptura precisamente por este motivo. También de Macri y del expresidente de España, Mariano Rajoy, además de otros exmandatarios de Latinoamérica próximos a la centroderecha. ¿Servirá para impulsar su candidatura?

Realmente no. Lo que importa es el apoyo de los votantes de Patricia Bullrich, no el suyo. Y los votantes son autónomos de los líderes de los partidos en un contexto en el que las identidades partidarias son débiles. Es probable que buena parte de los votantes de Bullrich se inclinen por Milei, pero ello no se deberá a lo que digan Macri o Bullrich, sino a que se trata de votantes que tienen una postura fuertemente crítica del Gobierno.

¿Cuáles son los temas que más preocupan a los argentinos, además de la inflación, y quién cree que ha conseguido colocar su marco en la campaña?

Fuera de la inflación y el estado general de la economía, las encuestas muestran que la inseguridad y la corrupción se encuentran al tope de las preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, pese a ello, tienen poca incidencia sobre las preferencias de los votantes. El mayor logro de Massa en este sentido ha sido que la campaña gire en torno a las propuestas de Milei, antes que a los resultados de la gestión del Gobierno de Alberto Fernández.

Massa se ha comprometido a formar un Gobierno de unidad si llega a la Casa Rosada. ¿Qué nombres o sectores podrían estar representados en ese eventual gabinete?

No está claro qué significa la propuesta de Gobierno de unidad de Massa. Podría querer decir dos cosas: 1) integrar su Gobierno con dirigentes que provienen de otros partidos, pero sumándolos a título personal, o bien 2) lograr un acuerdo con otras fuerzas políticas. En cualquier caso, es evidente que apunta al radicalismo y a la facción del PRO que no responde al liderazgo de Mauricio Macri. Por ahora, parece más una herramienta de campaña para atraer a votantes de Juntos por el Cambio que no ven con agrado votar a Milei. Si Massa triunfa el próximo domingo veremos cual es el verdadero alcance de su convocatoria a un gobierno de unidad nacional.