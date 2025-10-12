Un antiguo vídeo de Melania Trump se hace viral en TikTok: "¡Melania es un icono! La defenderé con mi vida"

Una cuenta de TikTok dedicada a la Primera Dama de Estados Unidos ha rescatado un vídeo con imágenes inéditas de Melania Trump previas a su salto a la notoriedad pública. El material, que ha despertado el entusiasmo de sus seguidores, muestra distintos momentos de su vida antes y durante su relación con Donald Trump.

El perfil, denominado Melaniaslays, compartió recientemente una recopilación de fotografías y un breve montaje de 21 segundos en el que se incluyen escenas de la boda de la pareja celebrada en 2005 en Palm Beach, Florida. El vídeo se ha viralizado rápidamente y ha provocado una avalancha de comentarios elogiosos en la plataforma.

Entre las reacciones, numerosos usuarios destacaron la belleza de Melania y su elegancia. Algunos escribieron frases como “Melania es un icono” o “en Melania confiamos”, mientras otros aseguraron que su carisma la habría llevado al estrellato con o sin la figura de su esposo.

Un momento personal complejo

La publicación coincide con una etapa especialmente delicada para la exmodelo, que en los últimos meses ha afrontado la muerte de su madre, Amalija Knavs, y dos intentos de atentado contra Donald Trump, el más reciente ocurrido en julio en el estado de Pensilvania.

Tras ese suceso, Melania emitió un comunicado en el que describió el impacto emocional del ataque y expresó su preocupación por su familia. Actualmente, mantiene una vida discreta centrada en la crianza de su hijo Barron, nacido en 2006, y en el apoyo a la trayectoria política de su marido.