Un menor de 15 años admite haber violado a una niña en un parque tras contactar con ella por redes sociales

Un adolescente de 15 años ha reconocido su responsabilidad en un grave delito sexual contra una joven de 17 años en el Reino Unido. La agresión ocurrió en un espacio público, específicamente en las inmediaciones de las pistas de tenis del parque Cripplegate, ubicado en Worcester Park, Inglaterra.

Las autoridades policiales de West Mercia Police realizaron una investigación exhaustiva que condujo al arresto del sospechoso pocos días después del suceso. El menor había contactado previamente con la víctima a través de redes sociales, sin que existiera una relación previa entre ambos.

Durante la audiencia judicial, el magistrado Andrew Lockhart KC ordenó la prisión provisional del acusado y solicitó la elaboración de un informe pre-sentencia. El procedimiento contempla una evaluación detallada de las circunstancias personales del menor por parte del Youth Offending Team, encargado de valorar su perfil psicológico y social.

El tribunal ha fijado el 11 de diciembre como fecha para dictar sentencia, tras analizar el informe de evaluación. El juez destacó la importancia de la cooperación del joven con los servicios de rehabilitación y señaló que su admisión voluntaria de los cargos podría influir en una posible reducción de la pena.

La causa judicial mantiene estrictas medidas de protección, preservando el anonimato tanto del agresor como de la víctima, en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos que involucran a menores de edad.

El procedimiento continuará con especial atención a la rehabilitación y evaluación de riesgos del agresor.