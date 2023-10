Milei se acerca a la presidencia argentina

El «outsider» libertario de la política argentina. Javier Milei, cuenta con las mayores opciones para ganar la primera vuelta de las elecciones argentinas del próximo 22 de octubre. Excéntrico, apasionado y con una identidad propia muy marcada, este economista tiene ideas claras, Javier Milei promete una nueva Argentina a partir del año 2024 (si es que llega a la presidencia). Una Argentina dolarizada, lo que significa sin inflación. Una Argentina cercana a Estados Unidos y a Israel y, finalmente, una Argentina alejada de una clase política que el propio Milei denomina como «casta».

Las últimas encuestas reflejan que Milei no estaría conquistando la presidencia en primera vuelta. De no haber voto oculto no superaría el 40% y, por otro lado, la diferencia que podría haber con el candidato oficialista, Sergio Massa, podría ser, aproximadamente, de un 5%.

Todo parece indicar que será Massa, el actual ministro de Economía y uno de los principales responsables de la inflación de ese país, que llegará en segundo lugar con un poco más del 30 por ciento de los votos y por encima de la candidata macrista Patricia Bullrich.

¿Esto qué significa? Que una vez más la grieta se hace evidente en el país austral. Pasando Milei y Massa a la elección definitiva del 19 de noviembre, Argentina estaría debatiéndose nuevamente entre dos polos claramente dibujados y claramente antagónicos.

Costaría pensar, considerando el gran hartazgo y decepción de los argentinos hacia el gobierno, que el oficialismo siga en el poder a partir del 10 de diciembre. Es probable que Argentina tenga por primera vez en su historia a un libertario amigo de Trump y antiperonista; es decir, será, en el mejor de los casos, toda una aventura por contar.