El ministro de Exteriores de Ucrania, furioso con la UE por el retraso en la entrega de armas

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha participado este lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunido para hablar de la guerra ucraniana, y se ha convertido en escenario en el que se han podido escuchar los duros reproches de Kiev debido al retraso en la transferencia de armas prometidas por Bruselas al gobierno de Volodimir Zelenski. El jefe de la diplomacia ucraniana pidió a sus colegas europeos que aceleren la adquisición y producción de municiones de artillería para que el ejército ucraniano pueda repeler mejor los ataques rusos y comenzar su contraofensiva.

"Kuleba usó palabras muy fuertes durante su discurso en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, estaba furioso", dijo una fuente bien informada citada por el diario italiano La Stampa. Kuleba espera que los Veintisiete envíen cuanto antes el segundo pilar del plan de municiones de la UE, pero en el entorno del gobierno ucraniano se culpa a la posición francesa del retraso.

Según la fuente, Kuleba también se quejó de "la poca munición" recibida hasta ahora a través del primer pilar del plan así como de la falta de misiles de largo alcance, considerados como cruciales para poder proceder con la contraofensiva.

Kuleba declaró que el envío de aviones de combate F-16 a su país sería una inversión inmejorable que tendría resultados positivos para la seguridad de Europa durante décadas. "No hay ningún argumento racional para que Ucrania no reciba aviones de combate modernos de tipo occidental, y estoy convencido de que la decisión acabará tomándose", dijo Kuleba citado en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania remitido a los medios.

El ministro expresó su confianza en que los países de la UE lideren la decisión de los Gobiernos de la OTAN de enviar cazas occidentales a Ucrania y abogó porque comience a entrenarse ya a pilotos ucranianos en el manejo de los aparatos para que puedan usarlos "inmediatamente" cuando se dé luz verde al suministro. "La superioridad aérea sobre el enemigo", remachó, "salvará vidas entre nuestros soldados y nuestros civiles".

Según Kuleba, la guerra agresiva de Rusia en Ucrania destruyó no solo la paz en Europa, sino también el orden mundial. "Ha destruido los principios básicos de la humanidad al cometer atrocidades indescriptibles", escribió Kuleba en un artículo para el diario "Die Welt" el domingo. Su mensaje fue rotundo: no puede haber paz si Moscú no rinde cuentas por todos los crímenes.