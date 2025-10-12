Acceso

Internacional

Oriente Medio

Netanyahu enfría el optimismo: "La campaña no ha terminado. Nuestros enemigos querrán atacarnos"

"Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", advirtió el primer ministro

JERUSALÉN, 04/10/2025.- Captura de video de la señal Government Press Office (GPO), de la comparecencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. EFE/GPO -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Netanyahu: "Estamos a punto de conseguir un gran logro"Agencia EFE
Tel Aviv Creada:
Última actualización:

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, alegando que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

"Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo deciros: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas