Netanyahu: "Israel seguirá haciendo lo necesario para defenderse"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya de "escandalosa" y asegura que Israel seguirá haciendo "lo que sea necesario" para defenderse.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha exigido este viernes a Israel “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y "castigar" cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, pero no ha pedido un alto el fuego en la Franja. En este sentido, pidió a Israel “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto” prohibido por la Convención sobre el Genocidio.

La Autoridad Nacional Palestina, satisfecha

El Ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad al Maliki, se felicitó por la decisión adoptada en La Haya y recordó que las decisiones del tribunal de la ONU son de "obligado cumplimiento".

"Palestina acoge con satisfacción las medidas provisionales ordenadas hoy por la Corte Internacional de Justicia. Los jueces de la CIJ evaluaron los hechos y el derecho. Fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional", afirmó Maliki en un videomensaje difundido por su ministerio.

Tras la demanda por genocidio impuesta por Sudáfrica ante la CIJ, el tribunal de la ONU exigió hoy a Israel "adoptar medidas inmediatas y efectivas" para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y "castigar" cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto el fuego en la Franja.

La reacción de Sudáfrica

El Gobierno de Sudáfrica, por su parte, ha celebrado el fallo como "una victoria decisiva para el Estado de derecho Internacional"."En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado que las acciones de Israel en Gaza son plausiblemente genocidas y en base a ello ha indicado medidas provisionales", destaca el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica en un comunicado, en el que agradece al tribunal su decisión, informa Europa Press.

Sudáfrica ha alertado, no obstante, que "no se puede permitir" ahora que Estados individuales con derecho a veto frustren la justicia internacional, cuando el fallo sea enviado formalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Terceros estados son ahora conscientes de la existencia de un grave riesgo de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Por lo tanto, también deben actuar de forma independiente e inmediata para prevenir el genocidio por parte de Israel y garantizar que ellos mismos no violen la Convención sobre Genocidio", ha expuesto.