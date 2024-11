Netanyahu revela que Israel atacó un componente del programa nuclear iraní en los últimos bombardeos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado este lunes en comparecencia parlamentaria que en la última oleada de ataques israelíes sobre Irán fue bombardeado un componente del programa nuclear iraní. "No es ningún secreto. Un elemento del programa nuclear fue atacado en esta ofensiva", ha afirmado Netanyahu en su declaración, recogida por el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

"Nuestro ataque afectó a los misiles del eje chií. Irán puede responder en cualquier momento, incluso en este mismo momento, pero este ataque nos acerca al objetivo", ha explicado. Netanyahu ha alertado de que si Irán logra hacerse con armamento nuclear "se vendrán abajo todos nuestros logros".

"Es una gran amenaza a nuestra existencia, a los acuerdos de paz, a la paz mundial. Estamos a prueba para frustrar el Irán nuclear", ha argumentado. La aviación israelí mató a cuatro militares y un civil el 26 de octubre en unos bombardeos en respuesta al ataque iraní con proyectiles del 1 de octubre, en los que fueron disparados cerca de 180 misiles balísticos. Los ataques iraníes contra Israel fueron descritos por Teherán como una respuesta a la muerte de varios líderes de grupos armados aliados de Teherán en la región. El Ejército israelí confirmó que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas, si bien negó daños de relevancia y rechazó dar detalles sobre el porcentaje de interceptaciones.

Rehenes en la Franja de Gaza

Por otra parte, Netanyahu ha prometido que "traeremos de vuelta a decenas de rehenes en un futuro cercano". "La estrategia es de victoria e incluye la liberación de los rehenes. Vamos a lograrlo también. Vamos a rescatar a decenas más de secuestrados y espero que sea en un futuro cercano", ha apuntado.

Sin embargo, el diputado árabe-israelí Aiman Odé ha acusado a Netanyahu de ser un "asesino en serie de la paz", lo que ha provocado que el presidente de la Knesset, Amir Ohana, haya ordenado su expulsión del pleno. Varios diputados le han gritado "márchate".

También el líder de la oposición y del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid, ha cuestionado la voluntad de Netanyahu de conseguir la liberación de los rehenes porque "no está dispuesto a asumir ni el más mínimo riesgo político para traer a casa a los 101 rehenes".

"Las acciones dicen más que las palabras. Si no hay acuerdo por los rehenes, entonces usted no ha tenido éxito. Si ha echado al ministro de Defensa (Yoav Gallant) para aprobar una ley de evasión del reclutamiento, entonces la ley de evasión es más imoprtante para usted que la seguridad", ha argumentado en referencia a la destitución de Gallant para facilitar que los ultraortodoxos no presten servicio militar.

Apoyo de Estados Unidos

Por otra parte, Netanyahu ha criticado las presiones de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, cuando quedan menos de dos meses para su relevo en la Casa Blanca tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

"Estados Unidos tenía sus reservas y nos sugirió que no entráramos en Gaza. Tenía reservas sobre la entrada en la ciudad de Gaza, Jan Yunis y, sobre todo, estaba en contra de que entráramos en Rafá", ha explicado. Biden "me dijo que si entrábamos, estaríamos solos". "También dijo que pararía los envíos de armamento y así lo hizo. Unos días después, apareció (el secretario de Estado, Antony) Blinken y repitió lo mismo y le dije: 'lucharemos con nuestras uñas'", ha resaltado.

Estados Unidos retuvo un envío de bombas de 900 kilos, pero el resto de municiones y armamento siguieron llegando a Israel para abastecer las necesidades militares de la invasión primero de Gaza y luego de Líbano. En cuanto a Irán, "de nuevo nuestro amigo nos dijo que no había necesidad de responder" al ataque con misiles y drones iraní. "Y dije que sentarse y no reaccionar no era aceptable. Y respondimos", ha destacado en referencia a los bombardeos sobre Irán del 26 de octubre.