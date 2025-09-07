Una niña de cinco años trepa una escultura de oro y garabatea sobre un cuadro de 200.000 euros en un museo italiano

Una travesura infantil ha generado un inesperado revuelo en el mundo del arte. En la Galería Orler, ubicada en Jesolo (Italia), una niña de cinco años provocó daños significativos en dos piezas expuestas: una escultura de oro de Carlo Pecorelli y un lienzo valorado en 200.000 euros del artista Enrico Castellani.

Según fuentes periodísticas, la menor se encontraba momentáneamente sin supervisión cuando escaló una escultura dorada en forma de araña y posteriormente realizó garabatos sobre el lienzo, utilizando materiales disponibles en la sala. La intervención del personal de seguridad fue inmediata, pero no logró evitar el deterioro de las obras.

La escultura dañada, elaborada en oro de 24 quilates, requerirá una restauración especializada que incluye soldadura y reposición del recubrimiento original. Pecorelli expresó su preocupación por la falta de medidas preventivas en espacios expositivos, subrayando la necesidad de proteger obras de alto valor sin limitar el acceso público.

La dirección de la galería ha confirmado que se llegó a un acuerdo con la familia de la menor, y que el seguro de la exposición cubrirá los costes de reparación. Mientras tanto, se colocará una obra similar en el lugar afectado.

Pecorelli, además, destacó el valor simbólico de su obra, describiendo la araña como un símbolo de generación y vida, lo que añade una dimensión emocional al proceso de restauración.