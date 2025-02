Ofensiva de los lobos solitarios del Estado Islámico en Europa: dos atentados en un intervalo de pocas horas

Los continuos llamimentos del Estado Islámico (Daesh, Isis) para que sus lobos solitraios ataquen en Occidente han surtido efecto y, en un intervalo de pocas horas, las poblaciones alema de Munich hy la austriaca de Villach han sido víctima de los ataques de estos individuos.

El afgano detenido en Alemania reconoció la voluntariedad de su acción criminal y los motivos yihadistas que la inspiraban. Nuevos detalles sobre el terrorista de Villach, que apuñaló a personas con un cuchillo plegable el sábado por la tarde e hirió fatalmente a un joven de 14 años, acreditan que este sirio de 23 años se había radicalizado a través de TikTok y tenía una bandera de ISIS fue confiscada en su residencia, según publican medios austriacos.

El yihadista se radicalizó a través de las redes sociales. Siguió a varios predicadores islamistas en TikTok. Además, había jurado lealtad al Estado Islámico.

Ahmad G. no era considerado una amenaza. En Austria, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución tiene actualmente 150 personas clasificadas de esta manera, pero el sirio de 23 años, que se encontraba en Austria desde 2020 y acababa de ser reconocido como refugiado, no figuraba en ninguna lista. También era un desconocido entre los servicios de inteligencia internacionales. Tampoco tenía antecedentes penales. Un adolescente (14) no sobrevivió a sus graves heridas, otras cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad.