Los "pensamientos" del nuevo cabecilla de Hezbolá: "Muerte a Israel y EE.UU."

El “pensamiento” del nuevo cabecilla de Hezbolá, Naim Qassem, no difiere mucho del de sus predecesores y resulta inquietante. Tras la muerte de su antecesor, Hassan Nasrallah, negó que Israel haya destruido la mayor parte de las capacidades de misiles de mediano y largo alcance. "Israel no podrá dañar nuestras capacidades militares".

Estas son algunas de sus afirmaciones a lo largo de los últimos años:

--En medio de cánticos de “Muerte a Estados Unidos”, amenazó con ataques “fuera de lo común” contra Israel: “Los mataremos donde no lo esperen; Estados Unidos es cómplice del genocidio de Israel”

--El 'terremoto' del 7 de octubre conducirá a la eliminación del Estado de Israel, pero tómense su tiempo, el agua que gotea acabará perforando la roca sólida.

--La propuesta de alto el fuego de Biden es pura palabrería; ¿qué tipo de acuerdo se puede alcanzar si no incluye el fin de la guerra? Todo gira en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos

--Palestina sólo será liberada mediante la resistencia, las armas, la sangre y la yihad; buscamos liberar a la humanidad de Israel y su patrocinador, el "Gran Satán"

--Saludamos a los estadounidenses que están adoptando una postura en apoyo de Gaza; sus protestas son importantes, especialmente porque tendrán un gran impacto en las elecciones estadounidenses

--No hemos arrastrado al Líbano a la guerra; Israel no necesita un pretexto para iniciar una guerra; Israel quiere construir asentamientos en el Líbano; Siria no puede contribuir a la guerra más de lo que lo hace

---Arabia Saudita sabe que Estados Unidos no puede protegerla y es demasiado débil para impedir la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita

--La guerra entre Estados Unidos e Irán incendiaría la región; Israel es vulnerable a nuestras armas, haga lo que haga

--Las represalias iraníes contra Estados Unidos y sus bases en la región serán decisivas. Muerte a Estados Unidos

--No abandonaremos la resistencia armada hasta liberar Jerusalén, informa Memri.