Prabowo Subianto asume la presidencia de Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo

Prabowo Subianto fue oficialmente investido hoy como presidente de Indonesia en una ceremonia celebrada en el edificio del parlamento, marcando el comienzo de una nueva era para el país más grande del sudeste asiático. El exministro de Defensa asume el cargo tras la salida de Joko Widodo, quien completó su mandato de dos términos.

La ceremonia, a la que asistieron dignatarios de todo el mundo, incluyó la jura de Gibran Rakabuming Raka, hijo mayor de Widodo, como vicepresidente. Este acto simboliza no solo la continuidad política, sino también la consolidación de alianzas estratégicas en un contexto regional complejo.

Más de 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad fueron desplegados en Yakarta para garantizar la seguridad del evento. Este amplio dispositivo incluyó unidades de francotiradores y antidisturbios, reflejando la magnitud y la relevancia de la ceremonia en un momento de tensión política.

Entre los asistentes destacaron líderes como el primer mMinistro de Singapur, Lawrence Wong, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jnr. La representación internacional también incluyó al vicepresidente chino, Han Zheng, quien asistió en nombre del presidente Xi Jinping, subrayando la importancia de las relaciones bilaterales entre Pekín e Indonesia.

El evento estuvo marcado por la ausencia del primer ministro australiano Anthony Albanese, quien canceló su viaje debido a la visita del Rey Carlos III a Australia. En su lugar, asistió el ministro de Defensa, Richard Marles, lo que pone de manifiesto la importancia de Indonesia en la agenda regional.

El nuevo líder de Indonesia remarcó que su política internacional seguirá el principio de neutralidad y "no alinearse" en posibles pactos, pero si defendió su "apoyo a Palestina" y cualquier país oprimido. "No queremos unirnos a ningún pacto militar. Elegimos hacernos amigos de todas las naciones. He mencionado muchas veces que Indonesia mantendrá su política exterior como una nación que se convierte en un buen vecino", indicó durante su discurso inaugural, donde mezcló el indonesio con un poco de inglés.

"Nuestro principio es el anticolonialismo. Porque hemos experimentado la colonización. Somos antiopresión porque hemos sido oprimidos. Somos antirracistas. Estamos en contra del 'apartheid' porque tuvimos experiencia del 'apartheid' cuando fuimos colonizados. Incluso nos clasificaron como inferiores a los perros", declaró con tono serio Prabowo al recordar la colonización holandesa.

Prabowo, un polémico militar acusado de delitos contra civiles en las campañas que lideró en Timor Oriental y Papúa, alcanza a los 73 años, que cumplió el jueves, el puesto más alto del país en su tercer intento, tras fracasar en los comicios de 2014 y 2019. En sus dos previos intentos se topó con el popular presidente Joko Widodo, quien no podía por ley presentarse a un tercer mandato, aunque Prabowo denunció sin pruebas un fraude electoral y dijo que no reconocería los resultados.

Sin embargo, en un giro inesperado, Widodo nombró en 2019 a su rival como ministro de Defensa, en un movimiento que sirvió de reconciliación y le concedió una mayor visibilidad al candidato perdedor.