La prensa internacional se lanza contra Rubiales por su beso a Jenni Hermoso: "Un escándalo nunca antes visto"

El pasado domingo, la selección española femenina de fútbol se proclamó campeona del mundo por primera vez en sus historia, después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), gracias al gol de Olga Carmona. Uno de los días más importantes del deporte español, pero que se vio emborronado después del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial. La jugadora quitó hierro al asunto y el presidente de la RFEF pidió disculpas, pero para muchos no es suficiente. No solo en España, sino también en la prensa internacional.

Era la ceremonia de entrega de trofeos, las jugadoras iban pasando una a una a recoger la medalla y esperar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les entregara el trofeo como ganadoras del Mundial. Un hecho histórico, pues es el tercer campeonato del mundo en el que la selección femenina de fútbol participa, y casi contra todo pronóstico, consiguió hacerse con el título. Además, España es el segundo país cuya selección masculina y femenina logran el campeonato mundial, solo después de Alemania. Así, la reina Letizia, presente en el partido, abrazaba una a una a las campeonas, que recibirían después la enhorabuena de Rubiales. Este, a su vez, abrazaba a todas ellas, pero cuando llegó el turno de encontrarse con Jenni Hermoso, le cogió por la cara y le dio un beso en la boca, algo que llamó mucho la atención de todo el mundo.

¿Rubiales dimite? Personalidades como Irene Montero o Pedro Sánchez, o periódicos internacionales, se echan contra el presidente de la RFEF por su beso a Jenni Hermoso

"Eh, pero no me ha gustado, eh", decía en los vestuarios la máxima goleadora de la historia de la selección femenina, que no le daba mucha importancia. Pero, hasta el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decía a Rubiales que "las disculpas no son suficientes, y debe hacer algo más". Y es por ello por lo que la propia Federación anunció una asamblea extraordinaria para informar "de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables". "La Real Federación Española de Fútbol convoca, con carácter de urgencia, una Asamblea General Extraordinaria para el próximo viernes 25 de agosto, a partir de las 12 horas, en la sede de la Ciudad del Fútbol de las Rozas", decía el comunicado lanzado en la noche de este martes.

No es de extrañar puesto que numerosas personas han pedido el cese de Rubiales al frente de la Federación. No solo gubernamentales, sino también internacionales. Por ejemplo, The New York Times destaca "este desagradable recordatorio de muchos de los escándalos de sexismo que han plagado al fútbol femenino", haciendo un repaso de lo ocurrido y también mencionado las polémicas de las jugadores con el entrenador Jorge Vilda. Por su parte, The Washington Post incluye las explicaciones de Rubiales, pero comenta la reacción posterior de Hermoso. La Repubblica lo tilda de "escándalo en el Mundial femenino". "El presidente de la Federación Española de Fútbol besa en la boca a la jugadora", añaden, al igual que Le Figaro.

En Francia, L'Equipe decía que "el jefe de la Federación Española besa a la fuerza a una jugadora en la boca". Incluyen, además de la reacción de Hermoso, la de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Mientras, en Reino Unido, The Guardian titulaba como "el beso del presidente del fútbol español desata la indignación tras la final del Mundial femenino".