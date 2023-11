Milei avisa de que "no hay lugar para la tibieza o las medias tintas"

El presidente electo, Javier Milei, avisó durante su discurso en el "búnker" electoral tras conocer los resultados que le dieron como ganador del balotaje, de que "no hay lugar para la tibieza" o "las medias tintas" en referencia a las reformas estructurales que propone para Argentina.

"No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", señaló el líder de la Libertad Avanza quien pidió al Gobierno "que sea responsable" y "se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato", que tendrá lugar el 10 de diciembre.