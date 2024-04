¿El príncipe Harry podría renunciar a su título para obtener la ciudadanía estadounidense? Esto es lo que se sabe

El fracaso del príncipe Harry para recuperar sus guardaespaldas de tiempo completo financiados por el Gobierno británico hace que un posible intento de convertirse en ciudadano estadounidense sea “casi inevitable", según asegura el corresponsal real en jefe de Newsweek, Jack Royston, en un nuevo episodio del podcast The Royal Report.

El pasado mes de febrero, un juez falló en contra del príncipe Harry en su intento de revisar la decisión tomada por el RAVEC (Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas) en Reino Unido de eliminar su equipo de seguridad financiado por el estado después de renunciar como miembro de la realeza en activo en 2020.

El equipo legal de Harry argumentó anteriormente que sin su protección de tiempo completo, el príncipe no se siente seguro llevando a su familia a tierras británicas. En su sentencia, el juez afirmó que RAVEC había actuado legalmente en su proceso de toma de decisiones. Los abogados del príncipe dijeron que apelará la sentencia.

Al analizar la pérdida del caso en un nuevo episodio de The Royal Report, Royston señaló que podría impulsar al príncipe a hacer de Estados Unidos su hogar permanente, con el paso adicional de convertirse en ciudadano estadounidense de pleno derecho.

Una presentación reciente ante una de sus organizaciones benéficas reveló que Harry ahora incluye su casa en Montecito, California, como su lugar de residencia permanente. Anteriormente había sido propiedad de Frogmore Cottage en Windsor, que se pidió a los Sussex que abandonaran en 2023.

Teniendo esto en cuenta, Royston señala que los últimos acontecimientos en Reino Unido podrían influir en el príncipe para tomar pronto una decisión. "Estoy empezando a inclinarme más hacia la sensación de que Harry, solicitar la ciudadanía estadounidense de forma permanente, se está convirtiendo en una leve inevitabilidad", explicó a los oyentes.

"No es necesariamente una urgencia apremiante, sino una leve inevitabilidad a largo plazo, en gran parte debido a la cuestión de la protección policial", agregó.

Otro factor contribuyente que sugirió podría ser el deseo de Harry de emitir un voto en una elecciones. Si bien no existe ninguna ley escrita en Reino Unido que les impida hacerlo, se cree que los miembros de alto rango de la realeza no votan en las elecciones de acuerdo con el deber constitucional de la monarquía de permanecer políticamente neutral.

En 2020, Harry estuvo en el ojo del huracán antes de que se celebrasen las elecciones presidenciales de Estados Unidos cuando él y Meghan alentaron a los votantes a acudir y emitir su voto."En estas elecciones no puedo votar en Estados Unidos. Pero muchos de ustedes tal vez no sepan que no he podido votar en Reino Unido en toda mi vida", señaló en un video de Time 100. "A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea", prosiguió.

Desde su separación de la monarquía han circulado especulaciones infundadas sobre la posibilidad de que Harry y Meghan ingresen a la esfera política estadounidense. Aunque ambos se han comprometido filantrópicamente con causas y organizaciones benéficas estadounidenses, ninguno ha realizado ningún movimiento o asociación política formal.

Si Harry quisiera votar en las próximas elecciones estadounidenses, Royston señaló que al convertirse en ciudadano para hacerlo, es posible que deba renunciar a sus títulos reales de acuerdo con los requisitos legales. "Podría exigirle, si quisiera tomar el camino fácil, que renunciara a sus títulos y también podría tener que renunciar a cualquier lealtad a cualquier príncipe extranjero, así que hay algunos obstáculos", concluyó.