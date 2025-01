Los profesores de EEUU, en pie de guerra contra las deportaciones masivas de Trump: así funcionan las 'tarjetas rojas'

Estados Unidos ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo diario de arrestos de migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el pasado lunes la detención de 1.179 personas, la cifra más alta desde la llegada de Donald Trump al poder el pasado 20 de enero y el consecuente inicio de las redadas por todo el país. Desde entonces, se calcula que un total de 4.000 personas han sido detenidas.

Números que respaldan cómo Trump, que hizo de la migración su tema estrella durante toda la campaña electoral, se puso manos a la obra nada más llegar a la Casa Blanca. Entre el 20 y 21 de enero, el republicano firmó varias órdenes ejecutivas en materia de política migratoria, por las cuales declaró la emergencia nacional, además de ampliar el marco de actuación de las agencias federales para perseguir a la inmigración, o eliminar derecho de la ciudadanía por nacimiento, entre otros aspectos.

"Saben que no van a poder entrar"

El nuevo presidente de Estados Unidos sacó pecho, asegurando durante un discurso pronunciado ante los miembros republicanos de la Cámara de Representantes: "Estamos deportando al cien por cien de los nuevos intrusos detenidos en la frontera. Nadie va a entrar y nadie va a venir ahora porque saben que no van a poder entrar", agregando que de esta forma está "pasando la invasión en frontera sur".

Las polémicas medidas del magnate han desatado el pánico en los estados con mayor presencia de migrantes, muchos de los cuales tienen miedo de salir de sus hogares, ir a trabajar e incluso ir a la escuela por miedo a ser interceptados por los agentes de migración. En este contexto, algunos ciudadanos estadounidenses han decidido apoyarlos desarrollando distintas iniciativas. Una de las que están ganando más notoriedad en las redes sociales son las de las conocidas como 'red cards' o tarjetas rojas, en español.

¿Qué son las tarjetas rojas?

Las tarjetas rojas, como su nombre indica, se tratan de documentos en formato tarjeta que permiten a los inmigrantes que viven en Estados Unidos conocer y poder ejercer los derechos y protecciones que les otorga la Constitución del país, sin importar su estatus migratorio.

Estas se pueden descargar online e imprimir en diferentes idiomas, además de inglés, y recogen instrucciones como "No abra la puerta", "no conteste a ninguna pregunta", "no firme nada", o "entréguele esta tarjeta al agente", basándose en las distintas enmiendas, y en función de si los inmigrantes se encuentran dentro o fuera de casa. Muchos profesores y centros educativos han decidido descargar y repartir estas tarjetas a sus estudiantes y familias, con el fin de divulgar sus derechos, y hacerlos sentir más protegidos.